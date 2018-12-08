Єврокомісар закликав Путіна відпустити Сенцова в Страсбург для вручення премії Сахарова

Церемонія вручення пройде у Страсбурзі 12 грудня 2018 року.

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган закликав РФ відпустити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова на церемонію вручення йому премії Європарламенту «За свободу думки» імені Андрія Сахарова.

Про це єврокомісар написав у Twitter.

"Наступного тижня українського кінорежисера Олега Сенцов нагородять премією Європарламенту імені Сахарова. Засуджений на 20 років ув’язнення він не зможе отримати премію особисто. Через це повторно закликаю: дозвольте Сенцову отримати премію Сахарова", - зазначив Ган.

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Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, потім його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Сенцова утримують в колонії "Білий ведмідь" на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодовку з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. На початку жовтня Сенцов припинив голодовку. У своєму листі режисер зазначив, що в разі продовження голодовки, до нього через критичний стан застосували б примусове годування.

25 жовтня Сенцов отримав премію Європарламенту «За свободу думки» імені Андрія Сахарова. Церемонія нагородження відбудеться 12 грудня у Страсбурзі.

26 листопада депутат Європарламенту Ребекка Гармс заявила, що європарламентарії добиваються від російських органів влади надати їм дозвіл на допуск у колонію до Сенцова.