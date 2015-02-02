МВС вилучило зброю, якою розстрілювали активістів Євромайдану

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова МВС Арсен Аваков. "Публікую тези за результатами розслідування. Це та частина, яка допустима до оприлюднення без нанесення шкоди слідству", - написав міністр.

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Він зазначив, що раніше у слідства була тільки інформація про те, що для розстрілу протестуючих на Майдані видавалася зі складів МВС незареєстрована зброя, але не було самої зброї. Однак "зараз нами вилучений у одного з підозрюваних автомат Калашникова, який той отримав саме таким чином".

Крім цього, за даними глави МВС, "співробітники міліції вилучили арсенал зброї, набоїв, боєприпасів, вибухівки, а також різне спорядження, яке використовувалося найманими бойовиками режиму під час розгону протестних акцій і нападів на активістів Майдану 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку і на Софіївській площі в Києві.

Також Арсен Аваков зазначив, що слідство має докази про причетність певних осіб до організації побиття активістів Євромайдану в Маріїнському парку, на вулиці Липській, Грушевського, Володимирській і на Софіївській площі у вигляді матеріалів фото, відео та аудіо фіксації. "Ось один з прикладів файлів, який прийняли рішення відкрити з купюрами: https://www.youtube.com/watch?v=j55p6o559ck", - написав Арсен Аваков.