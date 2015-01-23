900 кримінальних справ щодо злочинів до учасників Майдану об'єднані в одну - Ярема

Про це повідомив генеральний прокурор України Віталій Ярема під час сьогоднішньої зустрічі з родинами загиблих учасників мирних акцій протесту на Майдані, поінформували УНІАН в Управлінні зв`язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Зокрема, як зазнається в повідомленні, у ході зустрічі представники слідчого управління надали інформацію щодо ходу розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом масових вбивств активістів, що були вчинені у центральній частині Києва упродовж січня-лютого 2014 року.

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«Членів сімей загиблих поінформували, що для підвищення ефективності роботи слідства у Генеральній прокуратурі України було створено Управління спеціальних розслідувань, а 900 кримінальних проваджень за фактами вбивств, вогнепальних поранень та нанесення тяжких тілесних ушкоджень – об’єднано у загальне кримінальне провадження», - відзначили в ГПУ.

Також зазначається, що за результатами зустрічі генеральний прокурор дав низку доручень, зокрема щодо залучення до матеріалів кримінального провадження нових відеоматеріалів, які готові надати родичі загиблих.