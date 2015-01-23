900 кримінальних справ щодо злочинів до учасників Майдану об'єднані в одну - Ярема

22:09, 23 січня 2015
Політика
271 0

900 кримінальних проваджень щодо злочинів проти учасників Майдану об’єднано у загальне кримінальне провадження. 

Ярема / Фото УНИАН

Про це повідомив генеральний прокурор України Віталій Ярема під час сьогоднішньої зустрічі з родинами загиблих учасників мирних акцій протесту на Майдані, поінформували УНІАН в Управлінні зв`язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Зокрема, як зазнається в повідомленні, у ході зустрічі представники слідчого управління надали інформацію щодо ходу розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом масових вбивств активістів, що були вчинені у центральній частині Києва упродовж січня-лютого 2014 року.

Читайте такожЯрема планує на початку лютого відзвітувати про стан розслідування злочинів проти Євромайдану

«Членів сімей загиблих поінформували, що для підвищення ефективності роботи слідства у Генеральній прокуратурі України було створено Управління спеціальних розслідувань, а 900 кримінальних проваджень за фактами вбивств, вогнепальних поранень та нанесення тяжких тілесних ушкоджень – об’єднано у загальне кримінальне провадження», - відзначили в ГПУ.

Також зазначається, що за результатами зустрічі генеральний прокурор дав низку доручень, зокрема щодо залучення до матеріалів кримінального провадження нових відеоматеріалів, які готові надати родичі загиблих.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter