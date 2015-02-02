МВС затримало 13 "тітушок", які били активістів Євромайдану

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова МВС Арсен Аваков. Як повідомив міністр, станом на 31 січня, в рамках слідства затримано 13 активних учасників тих подій з числа так званих "тітушок". "З ними проведені слідчі дії в рамках кримінального провадження, двоє - арештовані на підставі рішення суду, один затриманий на підставі ст. 208 Кримінального кодексу і чекає на рішення суду щодо визначення запобіжного заходу", - повідомив Арсен Аваков.

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Як зазначив міністр, щодо решти десяти осіб - їх процесуальний статус буде визначатися слідством Генпрокуратури після проведення експертиз по вилученій зброї, боєприпасах, холодної зброї та інших засобів для нанесення тілесних ушкоджень. "Скажу обережно - список осіб, які потрапляють під наші санкції - далеко не вичерпаний. Всі арештовані і затримані "тітушки" дали свідчення щодо своєї участі у побитті активістів Майдану і організаторів цих акцій. Більш того, вони назвали слідству імена "тітушок", які вели прицільну стрілянину по демонстрантах, які раніше були невідомі", - повідомив міністр.

За інформацією голови МВС, деякі з встановлених осіб, згідно з їх свідченнями, крім вбивства журналіста Веремія, брали участь у побитті активістів Майдану і силових акціях з використанням вогнепальної зброї проти учасників протестних акцій 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку і на Софіївській площі. "Сьогодні нами визначена структура організації, координації та використання загонів "тітушок"", - написав Арсен Аваков.

"Станом на 1 лютого всі організатори цієї структури встановлені, і ці особи були оголошені в розшук", - повідомив міністр, додавши, що керівництво середньої ланки також встановлене і щодо цих громадян проводяться слідчі дії.

"Більше того практично формується поіменна база даних, тих хто залучав до неправомірних дій рядових "тітушок". В тому числі і завдяки архівам Партії Регіонів з офісу на Липській, які опинилися в розпорядженні слідства", - зазначив голова МВС.

"У найближчі дні по рішенню ГПУ в рамках процесуально допустимих можливостей буде дана інформація по низці інших епізодів злочинів на Майдані", - підсумував Арсен Аваков.