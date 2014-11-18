Затримана частина замовників і виконавців вбивства журналіста Веремія

Про це сказав голова МВС Арсен Аваков в інтер'ю INSIDER. "Ми розслідували вбивство журналіста Веремія. Встановили осіб, які його замовляли, вбивали. І частина цих людей була затримана, а частина перебуває в розшуку. І один із затриманих, той, який перед тим, як в нього вистрілили, бив його битою, був відпущений судом міста Києва під підписку про невиїзд", - сказав міністр.

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На питання журналіста про те, чи варто очікувати, що винні в розстрілах будуть покарані найближчим часом, міністр відповів, що "з квітня цю справу веде Генеральна прокуратура". "Ми розслідуємо кілька епізодів. По викраденню Ігоря Луценка, наприклад. По вбивству Веремія", - зазначив Арсен Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого журналіст В'ячеслав Веремій зі своїм колегою поверталися з роботи на таксі. На перехресті на машину напали "тітушки", витягли водія і пасажирів і почали їх бити. Дві людини отримали травми, а журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення.