У Харкові "тітушки" штурмують ОДА, в якій зачинилися "майданівці" - журналіст

02:08, 23 лютого 2014
Політика
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У Харкові близько сотні людей з вибуховими пакетами та битами атакують "майданівців", які закрилися в будівлі ОДА

Про це повідомив у Facebook журналіст Зураб Аласанія.

"Майданівців мало, вони зачинилися в будівлі ОДА. Близько сотні титушок атакують, вибухові пакети та бити", - написав він.

За його словами, присутня міліція не реагує на те, що відбувається, належним чином.

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