У Харкові "тітушки" штурмують ОДА, в якій зачинилися "майданівці" - журналіст

Про це повідомив у Facebook журналіст Зураб Аласанія.

"Майданівців мало, вони зачинилися в будівлі ОДА. Близько сотні титушок атакують, вибухові пакети та бити", - написав він.

За його словами, присутня міліція не реагує на те, що відбувається, належним чином.