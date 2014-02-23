У Харкові "тітушки" штурмують ОДА, в якій зачинилися "майданівці" - журналіст
02:08, 23 лютого 2014Політика
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У Харкові близько сотні людей з вибуховими пакетами та битами атакують "майданівців", які закрилися в будівлі ОДА
Про це повідомив у Facebook журналіст Зураб Аласанія.
"Майданівців мало, вони зачинилися в будівлі ОДА. Близько сотні титушок атакують, вибухові пакети та бити", - написав він.
За його словами, присутня міліція не реагує на те, що відбувається, належним чином.
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