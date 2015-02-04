СБУ знищила бойовиків, які обстріляли Маріуполь

Про це повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко. "Закінчено операцію зі знищення російської злочинної терористичної групи, яка керувала артилерією і здійснювала обстріл", - сказав голова СБУ.

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Він зазначив, що в результаті спецоперації було ліквідовано російського військовослужбовця та 10 його поплічників.

Валентин Наливайченко додав, що спецоперація проводилась біля села Безіменне Новоазовського району Донецької області. За словами Валентина Наливайченка, ця територія знаходиться під контролем бойовиків, а отже, крім фізичної ліквідації, вжити будь-яких дій з їхнього арешту було неможливо.

При цьому Валентин Наливайченко висловив сподівання, що російські військові та підконтрольні їм бойовики з числа місцевого населення передадуть родичам тіла членів ліквідованого угрупування.

Також голова СБУ поінформував, що наразі Служба безпеки продовжує роботу із затримання або ліквідації бойовиків, які були причетні до розстрілу автобуса на блокпосту під Волновахою.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 січня бойовики обстріляли східні житлові квартали Маріуполя. Загинули понад 30 осіб, більш як 100 були поранені.