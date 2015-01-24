Кількість жертв теракту в Маріуполі зростає: загинули вже 30 осіб

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької ОДА.

"В результаті обстрілу житлових кварталів Маріуполя в суботу вранці з боку території, тимчасово окупованої так званою ДНР, на місці загинули 23 людини, у тому числі одна дитина", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПорошенко: Атака на Маріуполь – злочин, підсудний Гаазькому трибуналу

В лікарні померли ще сім осіб, з них одна дитина. Ще 93 людини постраждали, в тому числі 8 дітей. 75 поранених у стані різного ступеня тяжкості зараз перебувають у лікарнях.

Таким чином, загальна кількість загиблих в результаті обстрілу житлових кварталів Маріуполя бойовиками досягла 30 осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Маріуполі бойовики здійснили теракт. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав негайно скликати Раду Безпеки ООН щодо ситуації в Маріуполі. МЗС України, у свою чергу, заявило, що відповідальність за теракт несе Росія.