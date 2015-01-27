Число постраждалих при обстрілі Маріуполя зросло до 117 осіб (відео)

На сьогодні вона складає вже 117 осіб, повідомляє ТСН.

Медики пояснюють: ті, хто спочатку не звертався до медичних установ, зараз оговтуються від шоку і йдуть до лікарів за допомогою. У важкому стані залишається десять осіб, ще двох дітей повинні доставити в Київ для надання спеціалізованої допомоги.

"Завтра перевозимо дітей. Зараз якраз ми погоджуємо переведення дітей до Києва. З рештою ми як-небудь самі впораємося, нормально", - каже начальник управління охорони здоров'я Маріупольської міської ради Ольга Голубченко.

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Сьогодні ж на сесії Маріупольської міської ради розглянули питання матеріальної допомоги постраждалим. Сесія прийняла рішення виділити сім'ям загиблих допомогу в розмірі 20 тисяч гривень, пораненим - три тисячі гривень. Всього з резервного фонду на компенсації постраждалим планують виділити більше мільйона гривень.

Крім того, міська влада виділила місця для поховань і взяла на себе усі витрати з організації похорону жертв, загиблих під обстрілом.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня бойовики обстріляли східні житлові квартали Маріуполя. Загинули 30 осіб.