Вибух біля офісного приміщення в Харкові кваліфікований як замах на теракт

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області. За даними прокуратури, 9 лютого відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15 та ст. 258 Кримінального кодексу ("замах на злочин"; "терористичний акт"). Проводиться слідство.

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Згідно з повідомленням, прокуратурою з місця події вилучені залишки вибухового пристрою, тип якого буде встановлено під час експертизи.

У прокуратурі зазначають, що в результаті злочину ніхто не постраждав, пошкоджено двері та сходи в цокольний поверх будівлі. Також повідомляється, що в приміщенні, де стався вибух, проводилися ремонтні роботи для відкриття кафе.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 8 лютого близько опівночі на вулиці Отакара Яроша, 18, прогримів вибух. Постраждалих немає. В будівлі вибухом вибито вікна. На місці події працюють співробітники прокуратури, міліція, вибухотехніки, оперативно-слідча група.