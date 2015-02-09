Внаслідок вибуху в Харкові ніхто не постраждав

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, вибух стався 8 лютого близько опівночі, на вулиці Отакара Яроша, 18.

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«Потерпілих немає. Вилетіли вікна в будинку», - наголосили в прокуратурі.

В даний час на місці події працюють співробітники прокуратури, міліція, вибухотехніки, оперативно-слідча група.

Правоохоронці поки не повідомляють про причини вибуху.

Як повідомляв УНІАН, в Харкові пролунав вибух в триповерховому будинку біля входу в цокольний поверх по вулиці Отакара Яроша, 18.