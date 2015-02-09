У Львівській області вручати повістки будуть співробітники ДАІ на блокпостах

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив т.в.о. військового комісара Львівського обласного комісаріату Олександр Тіщенко.

«Якщо сьогодні спільно з працівниками ДАІ ми допрацюємо спільний алгоритм дій, то вже завтра, у вівторок, наші фахівці візьмуться до виконання своїх обов’язків», – наголосив Тіщенко.

За його словами, представники військових комісаріатів працюватимуть спільно з ДАІ не лише на блокпостах при в‘їзді у Львів, а й на автошляхах Львівської області.

Він також зазначив, що на даний час у Львівській області близько 2 тисяч осіб ухиляються від мобілізації.

Як уточнили УНІАН у Львівському обласному військовому комісаріаті, повістки будуть вручатися водіям транспортних засобів, а пасажирам автомобілів повістки можуть вручатися для уточнення облікових даних „лише при наявності в них документів та якщо вони підпадають під вікову категорію тих, хто може бути мобілізований”.

В облкомісаріаті також відмітили, що за минулі вихідні дні представниками військкоматів разом з ДАІ були вручені 50 повісток, що військові вважають „ефективним заходом”.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині з 7 лютого представники військових комісаріатів спільно з працівниками ДАІ і бійцями батальйону особливого призначення «Львів», чергували на блокпостах встановлених на в‘їзді у місто Львів і виписували водіям повістки до військкомату.

Читайте такожВ рамках четвертої хвилі мобілізації було сповіщено понад 100 тис. осіб - АП

Про це УНІАН повідомив керівник відділу зв’язків з громадськістю Львівського обласного військового комісаріату Роман Поронюк. За його словами, 9 лютого, з 12.00, "ДАІ Львова призупинила співпрацю з працівниками військкоматів щодо вручення повісток”.

За його словами, вдатися до такого способу оповіщення осіб, які підлягають мобілізації, працівники військкоматів були змушені „через великі списки ухильників від мобілізації”.

У свою чергу речник управління ДАІ у Львівській області Галина Лемішко підтвердила, що на 11 блокпостах на в’їзді до міста Львова „минулими вихідними перебували представники військових комісаріатів”, однак наголосила, що „співробітники ДАІ у процес вручення повісток не втручалися. Це була виключно компетенція представників військкоматів”.

Водночас цими вихідними на сторінці «Варта1» у Facebook з’явилася інформацію про те, що на в’їздах до Львова разом з представниками ДАІ і бійцями батальйону «Львів» перебувають представники військкоматів, які виписують повістки водіям. Користувачі писали, що повістки вручають не лише тим, хто ухиляється, а й тим, до кого ще не приходили з повістками.