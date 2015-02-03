У Чернівцях явка у військкомат склала лише близько 10%

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час сесії Чернівецької міської ради повідомив міський військовий комісар Юрій В'юн.

«Явка катастрофічна. Завдання, поставлене нам президентом і Міністерством оборони, не виконується. Чернівці повинні були поставити близько 300 осіб, а поставили 40 відсотків від запланованого. Це при тому, що сповіщені 8 тисяч жителів міста», - сказав В'юн.

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Він особисто під час сесії запросив депутатів міської ради пройти медичну комісію у військкоматі і закликав подати чернівчанам особистий приклад того, як потрібно виконувати свій громадянський обов'язок.

За словами військового комісара, зараз медичну комісію у військкоматі проходять або вже пройшли 6 депутатів, включаючи секретаря міськради.

Також військовий комісар Чернівців повідомив, що зараз у зоні АТО несуть службу 707 чернівчан, мобілізованих раніше. Серед них і 4 депутати Чернівецької міської ради.

Як повідомляв УНІАН, перша хвиля нинішньої мобілізації до лав ЗСУ почалася 20 січня і триватиме 90 днів.

У цілому у 2015 році мобілізація буде відбуватися у три етапи і триватиме від січня до серпня. Другий етап розпочнеться орієнтовно з квітня і триватиме 60 днів, а третій етап - з червня і також триватиме 60 днів.

Протягом цього року у ЗСУ планується мобілізувати 200 тисяч українців.

Також повідомлялося, що у Краматорську одночасно проходять мітинги за і проти мобілізації.