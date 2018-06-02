"Військкомати" на колесах: як Львівська ДАІ проводила мобілізацію

На ловця і звір біжить. Цим, очевидно, керувалися воєнкоми, коли, починаючи з 7 лютого, на блокпостах при в’їзді до Львова, разом із працівниками ДАІ та спецпризначенцями батальйону «Львів», стали вручали повістки водіям. За словами водіїв, які стали безпосередніми учасниками «акції», працівник ДАІ зупиняв автомобіль, перевіряв документи, багажник, салон машини і запрошував водія пройти до автомобіля Державтоінспекції, в якій військовий комісар вручав людині повістку або ж запрошення у військкомат.

Як стверджує т.в.о. військового комісара Львівського обласного комісаріату Олександр Тіщенко, такі методи стали «вимушеним заходом», оскільки у Львівській області мобілізаційні плани виконуються лише на 50%. Мовляв, від призову ухиляються понад 2 тисячі військовозобов’язаних (за 4-ту хвилю мобілізації в області мають мобілізувати близько 3 тисяч осіб), і саме таких людей шукали на дорогах. «На Львівщині перебуває понад 2 тисячі мешканців, які ухиляються від мобілізації. Це дуже велика кількість громадян. Через це ми змушені розшукувати ухильників від мобілізації в такий спосіб, - пояснив Олександр Тіщенко. – Вони їздять на крутих машинах, до них приходили з повістками додому, родичі кажуть, що хтось не живе за цією адресою, хтось працює за кордоном чи перебуває у відрядженні. Насправді ж вони спокійно їздять Львовом».

«Полювання» чи «метод оповіщення»?

Військові запевняють, що, діючи таким чином, вони не порушують вимог законодавства, оскільки це лише «метод оповіщення» військовозобов’язаних – чоловіків викликають тільки для уточнення облікових даних. Однак, водночас, виявляють тих, хто ухиляється від мобілізації, мовляв, таких, згідно законодавства, можна розшукувати будь-де. А також вносять в списки тих, хто не з'явився до військкомату за викликом. Таким особам загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Втім, тим водіям, які відмовлялися спілкуватися з воєнкомами на дорозі, військові погрожували подавати їх у розшук із залученням міліції. Як наголосили у Львівському облвійськкоматі, згідно із Законом «Про міліцію», розшуком і доставкою військовозобов’язаних займаються працівники органів внутрішніх справ. Цим і пояснюють своє рішення зупиняти автомобілі і виявляти громадян, які ухиляються від мобілізації, за допомогою ДАІ, які є підрозділом міліції. В результаті, за дві доби, починаючи з 7 лютого, під час спільних рейдів, було вручено майже 50 повісток ухильникам. В облвійськкоматі це вважають ефективним методом призову осіб, які ухиляються від мобілізації.

Однак, попри «ефективність» нововведення, 9 лютого мобілізаційну кампанію на дорогах Львівщини було призупинено. «Державтоінспекція 9 лютого з 12.00 призупинила співпрацю з працівниками військкоматів щодо вручення повісток», - пояснив керівник відділу зв’язків з громадськістю Львівського обласного військового комісаріату Роман Поронюк.

Мовляв, невеличку паузу зроблено «для роз’яснення та проведення інформаційної кампанії для тих, хто вважає, що такий спосіб вручення повісток є неправомірним». Як роз‘яснив Поронюк, підставою для проведення цих заходів на дорогах Львівщини була спільна нарада представників силових структур області за участі міліції, СБУ, ДСНС та ЗСУ, під час якої було погоджено проведення співпраці військових з ДАІ. «У нас все законно, ми маємо право вручати повістки за місцем знаходження військовозобов‘язаних. Наказ може бути як усний, так і письмовий. Зараз готується певний порядок дій, як буде проводитися роз’яснювальна робота працівниками міліції водіям щодо співпраці з військовими», - зазначив речник Львівського обласного військкомісаріату.

Знайшлося пояснення і тому факту, що подібне «ноу-хау» чомусь почали застосовувати саме на Львівщині. За словами Поронюка, відбулося це через «велику кількість ухильників в області». Більш того, на його переконання, найближчим часом аналогічний розшук ухильників від повісток за допомогою ДАІ планують запровадити також в Івано-Франківській області.

Хотіли як краще, а вийшло як завжди

Військовий експерт, голова правління ГО «Центр дослідження проблем регіонального і міжнародного співробітництва» Володимир Гулима не відкидає факту зростання кількості ухильників від мобілізації і пояснює це «ворожою інформаційною компанією, спрямованою на західний регіон держави». «Інформаційний тиск з боку ворожої до нас країни, нездатність влади повною мірою виконати обіцянки, які вона давала у забезпеченні військовослужбовців та захисту їх сімей, а також відсутність протидії ідеям федералізації, які нам нав’язує сусідня держава – стали чинниками негативної тенденції ухиляння від мобілізації серед жителів західного регіону», - пояснив він.

Крім того, експерти відзначають, що законність вручання повісток громадянам на дорозі. Попри запевнення чиновників, насправді викликає сумніви. Так, лідер громадської організації «Варта 1», яка, свого часу, стала одним з найбільш позитивних прикладів співпраці громадськості з міліцією після так званої Ночі Гніву у Львові, Ігор Зінкевич, зазначає, що, принаймні, йому невідомо жодних юридичних підстав, за якими б представники військкомату мали право вручати повістки на дорозі. «Я особисто закликав громадськість співпрацювати з міліцією. Надавати для огляду автомобілі, щоб уникнути терактів та незаконного перевезення зброї. Мені телефонують обурені люди, коли ДАІ зупиняє автомобілі для вручення повісток. Наразі це людям не зрозуміло і виглядає незаконно. Блокпости на в‘їздах до Львова були зроблені для безпеки міста, а не для вилову людей в армію», – заявив Ігор Зінкевич.

Поки про можливе відновлення спільних з представниками військкоматів патрулів відмовчуються і у Державтоінспекції Львівщини. Єдине, що розповіли у прес-службі управління ДАІ у Львівській області – підставою для зупинки транспортних засобів на блокпостах біля Львова співробітниками ДАІ є «заходи, спрямовані на попередження терористичних актів, випадків незаконного перевезення зброї та вибухівки».

Речник управління ДАІ у Львівській області Галина Лемішко підтвердила, що на деяких блокпостах на в’їзді до міста Львова (всього встановлено 11 блокпостів), з метою протидії терактам та незаконному переміщенню зброї та боєприпасів, «минулими вихідними перебували представники військових комісаріатів», однак, додала, що «співробітники ДАІ у процес вручення повісток не втручалися. Це була виключно компетенція представників військкоматів», - що, погодьтеся, звучить доволі цинічно.

Треба знати свої права

То ж, чи мають право працівники ДАІ зупиняти автомобіль «на замовлення» військових комісарів для вручення повістки? УНІАН поцікавився у юристів.

Представник юридичної компанії «Ейч. Ді. Партнерз» Марко Мандрусяк розповів УНІАН: вручення повісток представниками військкоматів «на дорозі» викликає подив, однак не є неправомірним. Тобто, основна вимога щодо вручення повісток – повідомлення має буди вручене призовнику особисто, а не заявлене телефоном або відправлене поштою. «Таким чином, працівники військового комісаріату, вручаючи повістки у такий спосіб, нічого не порушують», - вважає експерт.

Більше того, ДАІ та військові комісаріати цілком законно можуть взаємодіяти, бо «чіткої норми, яка б дозволяла таку співпрацю, немає, але і не має норм щодо її заборони». Однак, для того, аби говорити про законність вручення повісток у такий спосіб, треба проаналізувати інше – за яких обставин працівники Державтоінспекції мають право зупинити транспортний засіб та вимагати, щоб водій вийшов з транспортного засобу. У п. 14.7 Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС сказано, що зупинка транспортного засобу може відбуватись лише за певних обставин.

По-перше, через скоєння правопорушення, яке було зафіксовано працівником ДАІ. По-друге, за наявності помітних ознак, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу або недавню ДТП. По-третє, за необхідності опитування водія чи пасажирів про обставини скоєння ДТП, злочину чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути. Нарешті, у випадку необхідності залучення водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам міліції.

«Тому, якщо вас зупинили, але не повідомили про причини такої зупинки, ви маєте право не пред’являти ніяких документів, допоки вам не роз’яснять причини зупинки, а, тим більше, не виходити з транспортного засобу на вимогу працівника ДАІ. У таких випадках варто записувати номер жетона працівника, який здійснив зупинку та телефонувати на «гарячу ліню» ДАІ або просто у міліцію», - пояснює юрист.

Більше того, навіть для складення протоколу працівниками ДАІ водію не потрібно виходити з транспортного засобу. Випадків, коли це робити обов’язково, є декілька: з метою усунення технічної несправності транспортного засобу або порушень правил перевезення вантажів, коли є достатні підстави вважати, що водій знаходиться в стані сп'яніння (при цьому, задля виявлення таких підстав у пристрій «Драгер», що використовується для визначення вмісту алкоголі в організмі людини, можна дихати із салону машини, через вікно – вставати з водійського сидіння непотрібно), коли водій або пасажири підозрюються в скоєнні злочину, або у випадку, коли є необхідною участь водія в оформленні документів чи заради надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху. Одну з цих причин, звертаючись до водія з проханням вийти з авто, має чітко назвати інспектор.

«Отже, якщо працівником ДАІ було дотримано процедури зупинки транспортного засобу, на його вимогу ви повинні пред’явити – а не віддати в руки – документи. Якщо працівник ДАІ називає причиною зупинки «для перевірки, чи не ухиляєтесь ви від отримання повістки», попросіть пред’явити документ про співпрацю Державтоінспекції та військового комісаріату в місцевості, де була здійснена зупинка. І, наостанок, навіть, якщо ви віддали в руки документи працівникові ДАІ, то він без вашого дозволу не має права їх передавати іншим особам. Тому нагадайте працівникові ДАІ, що передача інформації, що містить персональні дані, може бути здійснена лише за згодою суб’єкта персональних даних», - підсумовує юрист.

Зважаючи на широкий суспільний резонанс, який визвало спільне «полювання» воєнкомів разом з ДАІ на українців заради покращення статистики по кількості мобілізованих, чи будуть відновлені такі патрулювання – невідомо. Наразі такі дії лише викликають більший спротив серед населення…

Ксенія Нестеренко