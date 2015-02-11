Військові США вже в березні почнуть тренувати українських солдатів

Про це заявив командувач збройних сил США у Європі Бен Ходжес, пише «Європейська правда» з посиланням на Reuters.

"Тренувальна місія розпочнеться у березні. Батальйон американських військових навчатиме три українських батальйони", - сказав Ходжес під час візиту до Щецина в Польщі.

"Ми тренуватимемо їх із завдань безпеки, медичних завдань, як діяти в ситуації, коли росіяни глушать (радіосигнал), як захищатися від російської і сепаратистської артилерії", - сказав він.

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В повідомленні не зазначається, де територіально будуть проходити тренування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські та американські військові проведуть спільні навчання навесні цього року. Бен Ходжес тоді заявляв, що допомога армії США українській армії стосується передусім проведення навчань.