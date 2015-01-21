Навесні відбудуться американсько-українські військові навчання
18:07, 21 січня 2015Політика
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Навесні відбудуться американсько-українські військові навчання.
Бен Ходжес / news.ibox.bg
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві сказав командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.
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Американський генерал пообіцяв, що навесні з українськими військовослужбовцями будуть проведені навчання із захисту від російської артилерії, збереження життя поранених військових, налагодження систем комунікації.
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