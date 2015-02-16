МЗС рекомендує українцям терміново покинути територію Лівії

Як повідомили у департаменті політики та комунікацій МЗС, останнім часом спостерігається критичне загострення безпекової ситуації в Лівії в результаті поширення збройних зіткнень між урядовими і антиурядовими формуваннями майже по всій території цієї країни, а також активізація діяльності терористичних угрупувань, зокрема в таких містах, як Тріполі, Дерну, Сірт і Бенгазі.

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15 лютого бойовики терористичної організації «Ісламська держава Іраку і Леванту» стратили в Сирті 21 громадянина Єгипту.

МЗС зазначає, що є наявність серйозної загрози життю і здоров'ю громадян України, які перебувають у Лівії. У зв'язку з цим МЗС наполегливо рекомендує українцям невідкладно залишити територію Лівії.