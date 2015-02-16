Ісламісти стратили понад 20 християн-коптів
03:16, 16 лютого 2015Світ
1363 0
Лівійські джихадисти, пов'язані з угрупованням "Ісламська держава", розмістили в інтернеті відеозапис, на якому показано вбивство 21 єгипетського християнина-копта
REUTERS
На відео бойовики в чорному ведуть до берега своїх бранців, одягнених в помаранчеві роби. Потім бранців примушують стати на коліна і відрізають їм голови, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Перед вбивством один з бойовиків, що стоїть з ножем у руці, вимовляє: "Ви можете тільки помріяти про безпеку ваших хрестоносців".
Читайте такожБойовики ІД вбили американську заручницю - Обама
Раніше стало відомо про викрадення в Лівії 21 рибалки риболовного синдикату міста Кафр-еш-Шейх групою озброєних людей. Всі вони були єгипетськими християнами-коптами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter