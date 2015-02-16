Ісламісти стратили понад 20 християн-коптів

На відео бойовики в чорному ведуть до берега своїх бранців, одягнених в помаранчеві роби. Потім бранців примушують стати на коліна і відрізають їм голови, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Перед вбивством один з бойовиків, що стоїть з ножем у руці, вимовляє: "Ви можете тільки помріяти про безпеку ваших хрестоносців".

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Раніше стало відомо про викрадення в Лівії 21 рибалки риболовного синдикату міста Кафр-еш-Шейх групою озброєних людей. Всі вони були єгипетськими християнами-коптами.