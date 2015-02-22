У Харкові 23 лютого оголошено днем жалоби – міськрада

У Харкові 23 лютого оголошено днем жалоби у зв’язку з вибухом, який забрав життя двох людей і призвів до поранень 10 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомлено на сайті Харківської міської ради з посиланням на міського олову Геннадія Кернеса.

«У місті на будівлях будуть приспущені прапори, скасовані розважальні заходи», - наголосили в міськраді.

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Крім цього о 13:00 відбудеться загальноміська хвилина мовчання.

Як повідомляв УНІАН, вибух у Харкові стався сьогодні під час мирної ходи в пам`ять про загиблих героїв ”Небесної сотні” та учасників АТО.

В місті введено найвищий рівень терористичної загрози. СБУ разом із МВС розпочали антитерористичну операцію ”в результаті якої вже затримано 4 учасники підриву та вилучена зброя, зокрема гранатомет”.

Представники громадських організацій виступили з вимогою оголосити жалобу за загиблими внаслідок теракту.

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