Харківські активісти закликають місцеву владу оголосити жалобу 23 лютого

У Харкові представники громадських організацій вимагають оголосити жалобу за загиблими внаслідок терористичного акту, в результаті якого загинуло двоє людей і 10 поранено.

Як передає кореспондент УНІАН , про це вони заявили під час прес-конференції у Харківському антикризовому інформаційному центрі.

За їхніми словами, у Харкові вперше внаслідок теракту загинули громадські активісти.

Представники громадськості висловили вимогу завтра, 23 лютого, оголосити у місті жалобу в пам’ять про загиблих: міліціонера Вадима Рибальченка та активіста Ігоря Толмачова. Крім того, вони закликали в понеділок о 13:00 оголосити хвилину мовчання. Також вони закликали харків’ян вшанувати пам’ять Толмачова та Рибальченка біля пам’ятника Тарасу Шевченку на вулиці Сумській, де будуть виставлені їхні портрети.

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Активісти наголосили, що їхні акції у Харкові триватимуть, однак буде підвищено заходи безпеки.

«Харків не піде шляхом Луганська та Донецька, де смерть активіста послабила рух. Харків не залякати», - підкреслив активіст Гліб Тимошенко, наголосивши, що сьогоднішні вимоги, висловлені від понад сотні громадських організацій Харкова.

Вони також зауважили, що найближчим часом будуть оприлюднені контакти та рахунки родин загиблих для надання їм фінансової допомоги.

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Як повідомляв УНІАН, вибух стався сьогодні під час мирної ходи в пам`ять про загиблих героїв ”Небесної сотні” та учасників АТО.

У Харкові введено найвищий рівень терористичної загрози. СБУ разом із МВС розпочали антитерористичну операцію ”в результаті якої вже затримано 4 учасники підриву та вилучена зброя, зокрема гранатомет”.