Радник Авакова розповів, хто стоїть за терактами в Харкові

Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник міністра внутрішніх справ, народний депутат України від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко.

За його словами про це свідчать дані експертів з аналізу залишків вибухового пристрою.

«Саме такий тип детонатора і блок керування був використаний в інших терактах, відповідальність за які брала на себе група покидьків, які іменують себе „Харківські партизани“», - написав нардеп.

Читайте такожУ Харкові терористи планували обстріляти торговий центр і клуб волонтерів (фото)

Геращенко повідомив, що раніше один з лідерів цієї групи Філіп Екозьянц неодноразово заявляв про підготовку терактів, їх проведення та результати, «звітуючи таким чином перед замовником у Кремлі». Він також зазначив, що у своїх зверненнях Екозьянц підкреслював, що його група здійснює теракти без людських жертв.

«Однак це була лише лицемірна брехня. Спочатку був вибух біля Московського районного суду в результаті якого були поранені більше десятка харківських патріотів, а сьогодні загинули двоє і 11 людей важко поранені», - заявив Геращенко.

«Уникнути відповідальності групі „Харківські терористи“ не вдасться!», - написав Геращенко у відповідь на заяву Екозьянца про те, що група не причетна до недільного теракту в Харкові.

Нардеп упевнений, що цю заяву зроблено з метою збити з пантелику слідство.

Нагадаємо, в результаті теракту в Харкові загинули дві людини, а 11 отримали поранення.

У Харкові оголошено найвищий рівень терористичної загрози та розпочато проведення антитерористичної операції.