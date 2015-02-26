Затримано ще п’ятьох осіб, причетних до теракту в Харкові

14:51, 26 лютого 2015
Суспільство
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Служба безпеки України та Міністерство внутрішніх справ затримали ще 5 осіб, причетних до терористичного акту у Харкові 22 лютого.

REUTERS

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки та оборони, за словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, організаторів теракту у Харкові затримано.

За результатами проведення спільних антитерористичних заходів СБУ та МВС було затримано злочинців, причетних до теракту в Харкові 22 лютого, в результаті якого загинуло четверо громадян.

Читайте такожУ Харкові підозрюваного в підготовці теракту заарештували на 2 місяці - прокуратураЗа словами Турчинова, "сьогодні в результаті спецоперації, проведеної в Харкові, було затримано ще п'ятьох учасників терористичного угрупування".

"У них вилучили зброю та боєприпаси, зокрема пластид, детонатори до вибухівки та гранати", - наголосив Турчинов, додавши, що серед затриманих є "як організатор злочину, так і безпосередні виконавці теракту".

"Крім того, ще двоє злочинців, пов'язаних з цим угрупуванням, були затримані працівниками МВС у Маріуполі, де ними готувався теракт. Під час затримання вилучено 10 кілограмів тротилу", - сказав Турчинов.

Читайте такожУ Харкові виписали з лікарні одного із постраждалих під час терактуВ РНБО нагадали, що, за інформацією СБУ, деякі з терористів проходили підготовку на території РФ та координували свої дії безпосередньо з російсько-терористичним угрупуванням "ДНР".

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 22 лютого біля харківського Палацу спорту під час ходи проукраїнських активістів стався вибух, внаслідок якого на місці загинули – підполковник міліції Вадим Рибальченко та громадський активіст Ігор Толмачов. Того ж дня СБУ затримала підозрюваних у причетності до вибуху.

У лікарні 23 та 24 лютого від поранень померли 15-річний Данил Дідик та 18-річний Микола Мельничук. 

За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч.3. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). Триває слідство.

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