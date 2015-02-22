У результаті вибуху в Харкові загинули 3 особи, понад 10 поранені

У Харкові внаслідок вибуху, що стався під час мітингу на підтримку єдності України, загинуло троє осіб.

Про це кореспондента УНІІАН повідомили в прес-службі Харківської прокуратури.

“За попередньою інформацією, троє загиблих та більше 10 постраждалих”, - сказали прес-службі прокуратури.

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Зараз на місці події працюють слідчі.

Подальші подробиці з`ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові, біля Палацу спорту, під час мітингу на підтримку єдності України стався вибух.

Один з очевидців події повідомив кореспондента УНІАН, що вибух стався близько 13.15, коли учасники мітингу сформували колону для ходи в центр міста.

За словами очевидця, найімовірніше, вибухнула граната, яку невідомі кинули з автомобіля, що проїжджав біля початку колони.