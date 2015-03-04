З-під завалів на шахті ім. Засядька витягли тіла чотирьох гірників

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець

"У ході гірничорятувальних робіт на шахті імені О.Засядька знайдено тіла ще чотирьох гірників. Зараз їх доставляють до шахтного стовбуру, щоб потім підняти на поверхню. Доля 27 шахтарів залишається невідомою", - повідомив він.

За словами Волинця, виникла ситуація, яка загрожує життю і безпеці рятувальників. «Різко підвищився процентний вміст газу-метану у виробці, яку оглядали рятувальники, внаслідок чого вони змушені були припинити пошук. Потрібно провести комплекс заходів для дегазації виробки або ж надати належне технічне оснащення рятувальникам, щоб вони могли перебувати в умовах небезпечної атмосфери. З іншого боку, підвищений газ-метану може призвести до чергового вибуху. Саме з цієї причини не вдається визначити характер та площу пошкоджень гірничих виробок», - зазначив Волинець.

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За його словами, на даний момент пошуково-рятувальні роботи припинено.

Як повідомляв УНІАН, на шахті ім. Засядька в Донецьку сьогодні, 4 березня, стався вибух газометанної суміші. У Донецькій облдержадміністрації офіційно підтвердили загибель одного гірника, доля ще 32 невідома.

Прокуратура Донецької області розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Терористична організація «ДНР» відмовилася від допомоги українських рятувальників, які готові виїхати на шахту, повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.