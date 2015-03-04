"ДНР" відмовилася від допомоги українських рятувальників на шахті ім. Засядька - Демчишин

Про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

"Від "ДНР" надійшла інформація, що наша допомога їм не потрібна. Вони готові це (врятувати шахтарів - УНІАН) зробити самостійно або попросять допомоги у російських фахівців", - сказав Демчишин.

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При цьому він підкреслив, що українські рятувальники знаходяться в районі Красноармійська і готові в будь-який момент виїхати на місце аварії і надати свою допомогу. Крім того, він додав, що на поточний момент зв'язку з шахтарями, заблокованими в шахті, немає, і їх доля залишається невідомою.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко вимагав допуску на шахту ім. Засядька, на якій у результаті вибуху вранці 4 березня, за попередніми даними, загинули 32 людини, українських рятувальників та правоохоронців.

Довідка УНІАН. Шахта ім. Засядька є одним з найбільших в Україні виробників вугілля. Шахта обладнана потужною когенераційною станцією. Засновниками шахти є держава в особі Фонду державного майна України (володіє 16,53% акцій) і організація орендарів шахти (83,43% акцій).