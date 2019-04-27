Життя на руїнах: як після пожежі на військовому арсеналі в Ічні виживають постраждалі від вибухів

Вибухи на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт. Дружба в Ічнянському районі на Чернігівщині (військова частина А1479) на початку жовтня минулого року стали черговою надзвичайною ситуацією на військових складах у нашій державі. Але й через півроку причина інциденту напевно невідома – чи то злочинна халатність, чи то ворожа диверсія, адже до цього часу винних не названо, а відтак, нікого не притягнуто до відповідальності. Втім, це вже перетворюється на національну традицію.

Так само традиційно значну частину відновлювальних робіт постраждалі від надзвичайної ситуації на військовому арсеналі вимушені виконувати самотужки.

Офіційно в Чернігівській облдержадміністрації завдані вибухами збитки торік оцінили у 35 млн грн. Було визначено, що пошкоджень зазнали 297 будівель, 4 зруйновано, 16 – аварійні. Не підлягають відновленню 20 будівель. Слід зазначити, що відразу після інциденту, восени минулого року, Уряд виділив 100 млн грн для ліквідації його наслідків. Втім, до кінця року було витрачено лише до 10% суми. Решту повернули до держбюджету.

І лише у квітні 2019 року депутати Чернігівської обласної ради порушили клопотання перед ОДА, щоб вона просила Уряду повторно виділити гроші для відновлювальних робіт і відшкодування збитків постраждалим людям.

Самі винуваті?

Станом на квітень, у постраждалих населених пунктах відновили чи ще відновлюють освітні заклади (у смт. Дружба школи відбудували оперативно і відкрили ще до нового року, а ось у садку, що належить військовій частині, роботи досі тривають). Декому, у кого були зруйновані будинки, придбали житло (зокрема, 17 будинків – це питання вирішувала Ічнянська міськрада), а ось із ремонтними роботами все не безхмарно. Місцеві жителі незадоволені невиконанням або неякісним виконанням ремонтних робіт у їхніх будинках.

У селі Августівка, яке входить до складу Ічнянської об’єднаної територіальної громади, найбільших руйнувань зазнали будівлі по вул. Садовій, там кілька осель було зруйновано вщент. А на вул. Вокзальній більшість будинків постраждали від вибухових хвиль, були вибиті двері і вікна, пошкоджені дахи.

Жителі села розповідають, що вікна полагодили, але не всі, окремі довелося відновлювати своїм коштом. Виділили деякі будівельні матеріали – шифер, дошки, фарбу, але роботи будівельники виконали частково або не виконали взагалі.

Місцеві також нарікають на те, що після вибухів на військових складах їхні будинки обстежили поверхнево. Ба більше, через якийсь час у документах з’явилися пояснення, що оселі просто мають занедбаний стан через… неналежний догляд.

Наприклад, про це розповідає Галина Крихтенко, у якої від вибухів постраждала оселя літніх батьків в Августівці. За її словами, у будинку після надзвичайної ситуації, що сталася півроку тому, від стіни на 4 см відійшла піч, а на стінах з’явилися тріщини. Жінка говорить, що спочатку батькам сказали, що восени відновлювальні роботи виконувати не будуть, а зроблено все буде навесні. Але навесні у документах нібито змінилось формулювання (Крихтенко не може отримати у міськраді копії актів обстеження, експертних висновків). І тепер начебто зазначено, що будинок у поганому стані не через вибухи, а через неналежний догляд.

Аналогічні історії розповідають й інші мешканці села. «Хіба я винна, що в мене хата дерев’яна, а не палац», - обурюється одна із жительок Августівки.

Селяни визнають, що, звісно, їхні оселі не нові. Однак не буває так, щоб господині за своїми будинками не доглядали, щоб стіни мали такі тріщини чи щоб так відпадала штукатурка чи сипалася стеля.

Місцева жителька Валентина Лавринець демонструє пошкоджений вибухами фундамент і величезну тріщину у стіні батьківської хати – там зараз проживає її матір. Селянка розповідає, що ремонт самотужки робить її чоловік. А щоб придбати всі потрібні матеріали сім’ї довелося взяти кредит. Ба більше, від пережитого під час вибухів військового арсеналу у пані Валентини стався інсульт. Однак очікувати на відшкодування збитків через проблеми зі здоров’ям не доводиться, якщо і пошкодження будівель влада воліє списати на неналежний догляд.

А ось жителя Августівки Григорія Чаленка ремонтники взагалі обдурили. Річ у тому, що перекривати дах у будинку чоловіка вони прийшли у грудні, коли йшов сніг. Пан Григорій попросив, аби роботи виконали навесні. Йому запропонували підписати «якийсь папірець», а, як прийшла весна, коли він звернувся до міськради за допомогою, йому відмовили. Причина – за даними чиновників, він власноруч написав документ про відмову від допомоги...

Загалом, на невиконання чи неякісне виконання ремонтних робіт поскаржилися жителі таких будинків Августівки: вулиця Вокзальна, 5, 27, 29, 34, 42, 48, 43-а, 50, 52-а, 54, 57, 62-а, Садова, 50, 52.

Ознаки змови і неналежна експертиза

За словами місцевих жителів, попри те, що офіційно винних у ситуації немає, насправді можна назвати кілька прізвищ. По-перше, люди невдоволені діями першого заступника Ічнянського міського голови Олександра Бондаря, який, перебуваючи у селі, «навіть з машини не захотів виходити на прохання людей, щоб подивитися, яка ситуація у їхніх будинках».

По-друге, за словами одного з чернігівських фахівців Анатолія Скепського, який входив до експертної комісії з дослідження постраждалих будинків, він, за дорученням міської ради, особисто провів експертизу близько 100 об'єктів. Втім, мешканці Августівки розповідають, що експертів, які б ходили дворами, визначали б збитки та робили б висновки, через що пошкоджені будинки – через вибухи або внаслідок неналежного догляду – ніхто не бачив. Проте Скепський звинувачення селян відкидає і вважає, що невдоволені місцеві жителі – «дуже нахабні».

І, по-третє, люди скаржаться, що міськрада виділяла кошти на відшкодування завданих збитків, однак селянам не надали достатньої інформації щодо їх отримання і не всі змогли скористатися цією допомогою.

За словами депутатів Ічнянської міської ради Олени Бутурлим та Лариси Реус, ситуація доволі дивна, адже їх кандидатури не було включено до складу комісій, які обстежували помешкання постраждалих внаслідок вибухів. А дивна вона тим, що Лариса Реус – депутат саме у цьому округу і добре знає, хто дійсно живе у селі, а хто міг скористатися державною допомогою просто «під шумок».

«Вийшло так, що людям, як мали дачі в Августівці, придбали житло, а тим, хто залишається проживати в селі, помешкання навіть не відремонтували», - говорить Олена Бутурлим.

Про вибірковість надання допомоги розповідає і її колега Лариса Реус. Наприклад, за її словами, у однієї родини було два будинки на постраждалій від вибухів вулиці Садовій. В одному люди проживали, а біля іншого лише обробляли город. Обидва будинки були серйозно пошкоджено, і господарям придбали два будинки в Ічні. А ось інша родина теж мала будинок, в якому ніхто не проживав на момент вибухів. Втім, їм у придбанні житла замість зруйнованого було відмовлено. «Я вважаю, що якщо одним у такій ситуації придбали, то й іншим потрібно також», - зазначає депутат міської ради.

Втім, депутати не виключають, що у декого з постраждалих мали місце певні домовленості на рівні місцевої влади. Наприклад, в Ічні, на вулиці Небесної Сотні, один з будинків було визнано аварійним попри те, що, за словами сусідів, будівля була зведена з помилкою і тріщина в одній із стін в ньому з’явилася задовго до вибухів на військовому арсеналі. Втім, «постраждалий» будинок оцінили у понад 480 тис гривень. І, відповідно, за таку суму ще до Нового року було придбано інший будинок. Однак, попри необхідність відселення (принаймні, так сказано в документах), родина, яка начебто постраждала, наразі просто має два будинки і спокійно проживає в обох.

Водночас для родини Світлани Кузьмич з Ічні, яка виховує п’ятьох дітей, житло, замість постраждалого від вибухів, не придбали. Ще восени родина була у списках на відселення, а навесні з них вже чомусь зникла. Експерт, який визначив будинок Світлани аварійним, причиною занедбаності назвав… відсутність водостоків.

Ще одна деталь, яка змушує повірити у розповіді селян про несправедливість, полягає у тому, що все житло для постраждалих було придбано через місцеве агентство нерухомості. І - випадково чи ні - в агентстві сталася пожежа і вся документація згоріла.

В Ічнянській міській раді проблеми мешканців Августівки не коментують. А у Чернігівській облдержадміністрації вважають, що відшкодувати завдані вибухами збитки можливість є. Так, директор департаменту ЖКГ і ПЕК Володимир Кривенко у коментарі УНІАН зазначив, що Ічнянська міська рада і департамент економіки ОДА підготували відповідний пакет документів і подали його на розгляд профільного міністерства. Мовляв, саме там мають визначити суму коштів держбюджету, яку спрямують на допомогу постраждалим від вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні.

Довідка:

Вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталася пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів. Через вибухи з прилеглих населених пунктів було евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб, закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. В Ічні та найближчих населених пунктах проведена операція з розмінування територія у радіусі 16 км від військового арсеналу.

Ірина Синельник, Чернігів