Вищий спецсуд відмовив у перенесенні суду по справі про вбивство мера Кременчука в Харків

Як повідомив УНІАН адвокат потерпілих Анатолій Кононенко, сьогодні суд відмовив адвокатам обвинувачених у задоволенні клопотання про зміну регіону підсудності.

"Продовження розгляду справи про вбивство мера Олега Бабаєва і судді Олександра Лободенка призначено на 26 березня у Кобеляцькому районному суді", - сказав Анатолій Кононенко.

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Він також нагадав, що це вже друга спроба адвокатів підозрюваних перенести слухання справи з Полтавської області в Харківську. "Перший раз подібне клопотання суд розглядав 2 березня. Тоді суд відмовив у клопотанні і розпорядився продовжити розгляд справи в Кобеляках. Потім адвокати знайшли підстави знову подати клопотання. Сьогодні суд прийняв рішення", - сказав представник потерпілих.

Адвокат також нагадав, що справу по суті буде розглядати суд присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних засідателів.

Як повідомляв УНІАН, у Кременчуці ввечері 11 лютого 2014 року невідомий кілька разів вистрілив у суддю Автозаводського райсуду Олександра Лободенка, коли той повертався додому з роботи. Потерпілий помер у лікарні в ту ж ніч.

26 липня 2014 року близько 10.00 недалеко від власного будинку застрелили мера Кременчука Бабаєва.