Імовірного замовника вбивства мера Кременчука звинуватили у вбивстві судді

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні суду повідомив старший прокурор Дмитро Ходатенко.

За його словами, директорові кременчуцької телекомпанії «Візит» Олександру Мельнику висунуто звинувачення в організації вбивства судді Автозаводського райсуду Олександра Лободенка.

«Учора Мельнику крім звинувачення пов'язаного з навмисним убивством мера Олега Бабаєва пред'явлено ще одну підозру у звинуваченні - в організації навмисного вбивства судді Автозаводського райсуду Лободенка. Йому вручено письмове повідомлення про підозру в скоєнні цих двох злочинів. Кожен злочин тяжкий і передбачає довічне покарання», - сказав Ходатенко.

Читайте такожНазвано імена виконавців, організатора та замовника вбивства мера КременчукаРазом з тим за його словами, «письмове повідомлення про підозру - це не вирок для громадянина, а йде судове розслідування аби розібратися у всіх обставинах справи, з урахуванням сторони захисту. Даного підозрюваного захищає четверо кваліфікованих адвокатів. Їхні доводи, звісно, буде враховано».

Як повідомляв УНІАН, у Кременчуку ввечері, 11 лютого, невідомий кілька разів вистрілив у суддю Автозаводського районного суду Олександра Лободенка, коли той повертався додому з роботи. Постраждалий помер у лікарні тією ж ночі, приблизно о 01:40. Основна версія слідства - скоєння вбивства у зв'язку з професійною діяльністю постраждалого.

26 липня близько 10.00 неподалік від власного будинку було застрелено мера міста Кременчука Олега Бабаєва.

Інформацію про те, що міліція затримала виконавців, а також організатора і замовника вбивства Бабаєва, повідомив 4 вересня на брифінгу радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Пізніше в підозрі на причетність до вбивства мера було затримано Олександра Крижанівського й директора місцевої телекомпанії «Візит» Олександра Мельника.

Суддя Лободенко виносив ухвалу про накладення арешту на частину майна родини Мельників і не розглянув справу до кінця оскільки його було вбито.