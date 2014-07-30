Міліція назвала основні версії вбивства Бабаєва

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник начальника міліції Полтавської області Андрій Балонь сьогодні на прес-конференції в Кременчуцькому міськвідділі міліції повідомив, що правоохоронці розглядають три основні версії вбивства мера.

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«У нас є декілька робочих версій. Основні - це професійна діяльність, підприємницька діяльність і версія скоєння вбивства через особисту неприязнь і відносини», - заявив Балонь.

Він також повідомив, що в мера стріляли в спину двічі картеччю і однією кулею з гладкоствольної зброї калібру 20 мм. Судмедексперти дістали з тіла мера 12 дробинок.

Крім того, в міліції повідомили, що почерки вбивства мера Бабаєва і судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Олександра Лободенка схожі.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня близько 10.00 мер Кременчука Олег Бабаєв виїхав з дому на машині і під'їхав до сміттєвого контейнера на вулиці Сумська, 46, аби викинути сміття, і був убитий пострілами в спину з вогнепальної зброї. Вбивство мера кваліфіковано правоохоронними органами як навмисне вбивство, скоєне на замовлення і за попередньою змовою групою осіб.

Народний депутат Сергій Каплін заявив, що вважає, що Бабаєва вбили, перш за все, через те, що він був потенційним губернатором.

Увечері, 11 лютого, біля під'їзду свого будинку двома пострілами було поранено 34-річного суддю Автозаводського районного суду міста Кременчука Олександра Лободенка. У ніч на 12 лютого він помер у лікарні. Кримінальне провадження за цим фактом розслідується органами внутрішніх справ за ч.2 ст.115 (навмисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) і ст.379 (убивство судді у зв'язку з його діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя) Кримінального кодексу України. Слідство розглядає декілька версій, одна з яких – професійна діяльність.