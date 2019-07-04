Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко: Жодного прикордонника ми не збираємось «відмазувати» від покарання. Скільки треба буде посадити – сто, двісті, тисячу – ми до цього готові

Полковник Сергій Дейнеко був призначений на посаду Голови Державної прикордонної служби 13 червня 2019 року. Його досвід роботи у різних підрозділах Держприкордонслужби налічує більше двадцяти років. З 2011 по 2014 рік Дейнеко очолював Луганський прикордонний загін. На початку російської агресії в Луганській області керував обороною загону під час штурму бойовиків та був нагороджений орденом Богдана Хмельницького другого ступеня. До призначення на посаду голови відомства працював заступником директора оперативної діяльності Адміністрації Держприкордонслужби.

Дейнеко розповів УНІАН, як має намір подолати корупцію у відомстві, врегулювати ситуацію з чергами на державному кордоні, створити достойні умови праці для всіх прикордонників та окреслив свої пріоритетні завдання на новій посаді.

Почнемо з теми, яка на даний момент, мабуть, хвилює більшість громадян. Літо у самому розпалі, люди йдуть у відпустки і багато хто подорожує до іноземних держав. Але при перетині кордону їм зазвичай доводиться вистоювати великі черги. Чому так відбувається?

З великими чергами українцям доводилось стикатись десь рік тому. Зараз на кордоні з ЄС майже відсутні черги на виїзд, але це питання залежить від багатьох факторів, основним з яких є сезонний фактор. Після вирішення проблемного питання з так званими євробляхами ситуація значно покращилась. Раніше основною проблемою в чергах були особи, які володіли автомобілями литовської, угорської, польської реєстрації та виїжджали раз на п’ять днів, щоб продовжити термін тимчасового ввезення транспортного засобу на територію України.

Ситуація по чергам постійно тримається на контролі. Затримки можуть бути пов’язані також і з роботою суміжної сторони. Якщо там проводяться певні заходи: операції з розшуку викраденого транспорту, встановлення фактів контрабанди, то автомобілі оглядаються повільно, і ми, на жаль, є заручниками цієї ситуації.

Які пункти пропуску є найбільш проблемними і «довгими»?

Це польська ділянка, а саме: «Шегині», «Краківець», періодично «Рава-Руська». У четвер та п’ятницю – пункт пропуску «Тиса», коли масово виїжджають буси заробітчан, які прямують на Італію.

Для того, щоб сприяти зменшенню черг, ми проводимо численні заходи. Зокрема, прикордонно-представницькі зустрічі із суміжними сторонами, збільшення кількості прикордонних нарядів в пунктах пропуску, створення окремих реверсних смуг руху. Для запобігання корупційних проявів у пунктах пропуску існує телефон служби «Довіра», на якій подорожні можуть звернутися цілодобово.

Доволі часто на автомобільних пунктах пропуску мандрівник, який стоїть у черзі, може купити собі місця поближче до переїзду. Наприклад, минулого року ціна коливалась від 500 до 2000 гривень. Після того, як турист заплатить гроші якомусь ділку, той спокійно підходить до співробітника Держприкордонслужби, вказує на потрібний автомобіль, який треба пропустити, і його пропускають. Як можна подолати це явище?

Варто зауважити, що за дотримання правопорядку та правил дорожнього руху перед пунктами пропуску відповідають представники патрульної поліції.

Ця проблематика була актуальною до 2014 року, оскільки після цього часу прикордонники здійснюють свої повноваження з дотримання правопорядку та режиму виключно в середні пункту пропуску. Можливе залучення наших військовослужбовців лише у випадку виникнення черг з більш ніж п’ятдесяти автомобілів, що регламентується спільним наказом МВС.

Повірте, цих «рішал» не буде і дуже скоро. Будуть їздити групи в цивільному і провокувати, давати помічені гроші. Люди, які підуть на протиправні дії, будуть затримані і притягнені до відповідальності.

Як щодо ситуації в аеропортах? Зазвичай, черги виникають через те, що, наприклад, з шести кабінок пропуску працює половина. А, буває, що взагалі одна. Що заважає відкрити всі кабінки?

В аеропортах, дійсно, на пунктах пропуску працюють не всі кабінки. Пояснюю, чому. Візьмемо, наприклад, термінал D аеропорту Бориспіль. Ви ж знаєте, що цей термінал будувався спеціально до «Євро 2012» і був розрахований на пікове навантаження, коли одночасно прилітало десять-п'ятнадцять рейсів з вболівальниками. Зараз же одночасно може прибувати три рейси, максимум – чотири. Тому ми не заповнюємо всі кабінки, в цьому немає потреби. До того ж, наш штат не дозволяє тримати таку кількість особового складу.

Кілька років тому українці стали свідками «романтичного» освідчення одного з прикордонників своїй дівчині, яку його колеги перед тим «жартома» затримали за начебто перевезення наркотиків. Тобто співробітники Держприкордонслужби просто підкинули дівчині в багаж пакет з білим порошком. Як ви прокоментуєте таку ситуацію? Чи нормально це, на вашу думку?

Це було борошно. В армії кажуть, що найстрашніше – це дурень з ініціативою. Це така гримуча суміш, яку перемогти не може ніхто. Наскільки я знаю, таке неординарне освідчення було ініціативою самого підрозділу і вона ні з ким не узгоджувалась. Звичайно, я такі дії не підтримую, і прикордонники таким не повинні займатися. Ми всі прекрасно розуміємо, що за все в житті доводиться відповідати. Якщо ти порушуєш закон: сьогодні, завтра, післязавтра, - за це все одно доведеться відповідати.

У нас був такий випадок у 2008 році. Корумповані працівники колишньої міліції підкинули іноземцю, міліонеру, в багаж кілька грамів наркотичної речовини. Мова йшла чисто про фінансові розбірки і усунення конкурента. І все, людину заарештували. Але потім завдяки професійній роботі його адвокатів вдалось знайти тих, хто це зробив. І, наскільки мені відомо, вони понесли покарання й сіли за грати.

Як добропорядні громадяни після такої ситуації можуть бути впевнені, що з ними у будь-який час не трапиться подібна ситуація, і їм ніхто нічого не підкине?

Якщо хтось з моїх підлеглих буде займатись протиправною діяльністю, у мене позиція чітка – вони понесуть покарання. Або ти довіряєш людині, і вона спроможна виконувати свою роботу чесно, або нам нема про що говорити.

З моменту вашого призначення чи довелось вам вже звільняти чи притягати до відповідальності когось зі співробітників?

На щастя, поки ще нікого не доводилось звільняти. На цей момент я перевів зі своїх місць двох офіцерів-полковників у зв’язку з їх можливою причетністю до протиправної діяльності. Але я ж не суд. Якщо буде доведено в суді, що вони причетні, вони будуть звільнені. Якщо буде треба, сядуть за грати. Жодного прикордонника ми не збираємось вигороджувати, або «відмазувати» від покарання. Скільки порушників треба буде посадити – сто, двісті, тисячу – ми до цього готові. Порядок на кордоні можна навести тільки принциповими діями, і вони повинні носити не періодичний характер, а бути системними і постійними.

Як можна підвищити ефективність прикордонників та мотивувати їх бути чесними?

Основна причина, чому недобропорядні співробітники можуть піти на протиправні дії – це неадекватний, на мою думку, розмір грошового забезпечення. У нас прикордонник, який щойно призвався на контракт, отримує 9,5 тисяч гривень. Ви вважаєте, що це нормальна зарплата для Києва? Це як охоронець супермаркету. Тільки в охоронця режим роботи - доба через дві, а у нас все-таки військова служба.

Тиждень тому, в неділю (23 червня – УНІАН), на пропускному пункті «Порубне» у Чернівецькій області інспектор прикордонної служби, який займався оглядом транспортних засобів, виявив у вантажному автомобілі подвійну стелю, в якій було заховано сто ящиків цигарок. Це велика партія. Якби він погодився на хабар, то отримав би від організаторів максимум п’ятсот доларів. А я віддав наказ: на селекторній нараді перед усією прикордонною службою вручити цьому інспектору премію – тридцять тисяч гривень. Тобто, я йому даю вдвічі більше. І це легальні державні гроші. Я пояснюю, що бути чесним, як мінімум, вдвічі вигідніше. Я куплю чесність прикордонників, щоб вони були принциповими. Але для цього потрібні фінанси. Не може ефективна людина бути невмотивованою.

Для підвищення ефективності роботи інспекторів ми також проводимо тренінги за участі наших міжнародних партнерів. Нам активно допомагають в цьому країни Європейського Союзу. Часто залучаються Польща, Латвія, Литва.

Який розмір заробітної плати прикордонника, на вашу думку, був би оптимальним?

Заробітна плата для молодої людини, яка тільки прийшла на службу, на нашу думку, має починатись з п’ятнадцяти тисяч гривень. Якщо це буде двадцять – чудово. Але у цьому питанні все залежить від розміру фінансування, яке виділяється Державній прикордонній службі з бюджету. На цей момент для того, щоб завершити рік і виконати зобов’язання перед особовим складом по грошовому забезпеченню, мені вже не вистачає майже мільярда гривень. І це ми не враховуємо, що ще щось хочемо підвищити.

У 2011 році в Борисполі я брав участь у запобіганні незаконному перевезенню готівки у розмірі дев’ять з половиною мільйонів доларів у шести валізах. Близько ста кілограмів грошей. Якби я отримав від держави певний відсоток від суми затриманої контрабанди у якості винагороди, це склало б близько мільйона доларів. Повірте, у такому випадку усі оточуючі захотіли б зробити те ж саме. Це найкраща мотивація для того, щоб чесно і віддано виконувати свій обов’язок.

Я хочу запропонувати керівництву держави таку практику винагород в якості експерименту. Цей механізм необхідно затвердити для початку хоча б на кілька місяців, і ми побачимо, як буде зменшено корупційну складову.

Чи є перспективи підвищення посадових окладів та винагород інспекторів у найближчий час?

Пам’ятаєте, у 2012 році на парламентських виборах у Наталії Королевської був слоган: «У мене є мрія»? Зарплата тисяча євро, пенсія п’ятсот євро. От і в мене є мрія. Я хочу за той час, поки займаю цю посаду, зробити таке відомство, яким би щиро пишався кожен прикордонник: від солдата до генерала. Я хочу, щоб людина працювала і служила чесно та отримувала за це непогані гроші.

Які нагальні потреби і проблеми існують у Держприкордонслужбі? Що потрібно негайно модернізувати, вдосконалювати?

Нам необхідно розвивати морську охорону. У нас 82% корабельно-катерного складу морально застарілі. А знаєте яка вартість одного корвета? Сто мільйонів євро. Скажіть, Україна може собі це дозволити?

Також я дуже хотів би, щоб Державній прикордонній службі були передані мобільні рапіскани. Це рентген, який дозволяє сканувати транспортний засіб на предмет виявлення предметів, заборонених до переміщення через державний і митний кордон. Це можуть бути цигарки, зброя, наркотичні речовини. Питання в тому, що кілька років тому такі мобільні рапіскани були передані митникам, але чомусь вони швидко «вийшли з ладу», і не ремонтуються. Зараз я дуже хотів би, щоб три, а в ідеалі п’ять таких рапісканів передали Державній прикордонній службі. Я вас запевняю, в нас жоден не «вийде з ладу». Вартість одного рапіскана – півтора мільйони доларів.

Звідки ви маєте намір брати ці кошти?

У нас налагоджені відносини з нашими міжнародними партнерами, в тому числі, стратегічними. Наприклад, нещодавно зустрічались з представниками Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM).

Допомога від країн-партнерів – це їх добра воля. Сподіваюсь, ми можемо розраховувати на допомогу, наприклад, США, Канади, якщо вони зможуть повірити в те, що українські прикордонники можуть бути чесними і готові припинити схеми на державному кордоні.

Але питання нових проектів міжнародно-технічної допомоги не таке швидке. Якщо ми зараз піднімаємо питання, що нам щось потрібно, воно може бути включене до порядку денного на наступний рік, а реально до нас щось дійде через два-три роки.

В контексті українських міжнародних відносин. Однією з найбільш болючих тем для кожного українця є Крим. І питання кордону з півостровом. Будь-який громадянин України, якому треба потрапити, наприклад, з Одеси до Новоросійська, до родичів, якщо поїде, як п’ять років тому, через Крим, підпадає під статтю «Незаконний перетин кордону». На вашу думку, чи потребує Україна законодавчого урегулювання кордону з Кримом?

Як людина, яка брала участь в бойових діях на Донбасі, має два поранення, яка втрачала своїх підлеглих хлопців, я бачу лише один можливий варіант поїздок наших громадян на ту територію. Формуємо добровольчий батальйон, озброюємо його, захоплюємо Новоросійськ і заходимо туди як переможці. Це я, звичайно, жартую.

Так, існують моменти, коли людям потрібно відвідати родичів. Але у мене велике прохання, щоб вони не забували, що у нас йде війна, на якій гинуть наші хлопці. Є визначений законодавством порядок перетину адміністративної межі для відвідування тимчасово непідконтрольних територій. Коли він буде змінений, прикордонники будуть, відповідно, інакше себе поводити.

Місцеве населення каже, що, незважаючи на шалені черги при перетині кордону, ночами в Крим з української сторони безперебійно їздять фури, навантажені контрабандою. Ви можете підтвердити чи спростувати цю інформацію?

Буду вдячний цим людям за надані мені відеоматеріали. Я впевнений, що на даний момент ця ситуація неможлива, тому що у нас всі контрольні пункти в’їзду та виїзду обладнані відеокамерами, які працюють також вночі. Можливо, така ситуація мала місце у 2014 році, коли тільки засновувались ці КПВВ.

Як ви маєте намір боротись з контрабандою, особливо, коли мова заходить про непідконтрольні території?

Коли мова йде про Донецьку та Луганську області, це не контрабанда, тому що там немає митного кордону. Це порушення правил переміщення товарів на непідконтрольну територію. Звичайно, проблема існує, є певні ділки, які хочуть заробити гроші, і їх не цікавить, що хтось в цей час сидить в окопі. В нас є гарна практика – спільні групи з Державною фіскальною службою. Ми проводимо цю роботу, виявляємо бази накопичення, транспортні засоби, які беруть участь у переміщенні цих товарів. Сказати, що ми виявляємо всі партії, було б некоректно. Тому що в Донецьку чи Луганську ціна на певні наші категорії товарів вища в три рази, і це формує попит. Але боротися з цим явищем можна, і ми це робимо.

Проблема контрабанди актуальна в масштабах усієї країни. Чи є у вас інформація щодо обсягів та динаміки ввезення контрабанди в Україну? Як можна подолати це явище?

Контрабанда – це вбивця конкуренції і чесного виробництва в Україні. Але з контрабандою повинна боротися, в першу чергу, митниця. Ми можемо їм допомагати, але це не наш обов’язок. Прикордонники вживають заходів виключно з недопущення переміщення товарів, які підлягають обов’язковому державному експортному контролю. Ми відповідаємо за безпекову складову: щоб не перевозили зброю, вибухівку, наркотики. Плюс до того, якщо спроба контрабандного переміщення відбувається поза пунктів пропуску, в полях, то це – робота прикордонників. Якщо в пунктах пропуску – це питання до митників.

Контрабанда буває чорна, сіра, біла. Приміром, їде машина, в якій насправді перевозять айфони, а за документами – зелений горошок. Розмитнення iPhone буде коштувати, умовно, сто доларів, а горошку – дві копійки. Ця схема стосується не прикордонника, а митника, який повинен перевірити відповідність коду товару, кількість, вагу.

Чи можете ви назвати резонансні випадки, пов’язані з контрабандою, з якими вам доводилось стикатись, або про які ви чули?

Наша служба достатньо активно протидіє контрабанді наркотичних речовин. Були випадки, коли ми затримували партії по двісті кілограмів кокаїну, героїну. Постійно відбуваються певні процеси, іноді навіть поза межами території України. За допомогою матеріалів Держприкордонслужби минулого року було виявлено дві фабрики з виробництва контрафактних тютюнових виробів: одна на території Польщі, інша – в Іспанії.

Одна з поширених схем незаконного ввезення товарів – через поштових операторів. Є людина, яка може підтвердити, що ще в 2010 році ми з ним руйнували схему поштових перевезень з Америки. Була кримінальна справа. Але її подробиці я вам розказати не можу, тому що потім організатори схем будуть враховувати цю інформацію в своїй діяльності.

Чому в наші країні склалась така ситуація, що проблема контрабанди не зникає? Хто покриває ці тіньові схеми?

Для того, щоб відповісти, що певна людина причетна до контрабанди, повинно бути судове рішення. Відповідь на це питання всі знають, але спершу це треба довести в суді. А коли всі суди замикаються на певну посадову особу – п’ятого президента України – це зробити важко.

Я знаю позицію нинішнього президента – контрабанди не буде. І я зроблю для цього все можливе. Я спілкувався з ним і бачу, що він щиро цього хоче. Не вдягає вишиванку і не каже про те, що Росія – агресор, а сам іншою рукою з нею торгує. Не каже про армію, при цьому продаючи їй по завищеним цінам продукцію і техніку, яку, наприклад, випускає «Кузня на Рибальскому». Якби я не повірив новому президенту, я б не сидів у цьому кабінеті. Прийти на цю роботу зараз – це фактично акт самопожертви, найбільш відповідальне випробування в житті. І нічого крім величезної відповідальності мені ця посада не дає.

Який ваш першочерговий план дій на новій посаді?

В минулий четвер я провів селекторну нараду, на якій керівникам усіх рівнів з залученням максимальної кількості військовослужбовців пояснив, що є одна задача, яку ми виконаємо, незалежно від того, хочуть вони цього, чи не хочуть. Ми ліквідуємо контрабанду. Друга задача, яка переді мною стоїть – це викорінення корупції серед прикордонників. Я пояснив, що не йде мова про перерозподіл фінансових потоків. Є задача, яка входить до компетенції прикордонної служби, і вона буде виконана. Ніхто в кінці місяця жодних чемоданів з грошима сюди не принесе – їх просто не візьмуть. А якщо хтось візьме, він сяде. Немає людей, які матимуть індульгенцію на протиправну діяльність. В цій боротьбі в мене немає друзів – є вороги, і є однодумці. Якщо буде необхідність притягнути до відповідальності – притягнемо всіх. Нічого особистого.

Надія Бурбела