Президент доручив створити умови для роботи ATR на материковій Україні

Про це глава держави повідомив в "Твіттері". "Доручив Міністерству інформаційної політики створити умови для роботи каналу ATR в Україні", - написав Петро Порошенко.

Читайте такожКримськотатарський канал ATR припинив мовлення

Як повідомляв УНІАН, кримськотатарський телеканал ATR 31 березня припинив мовлення. Канал кілька разів подавав документи для перереєстрації в "Роскомнагляд", але їх повертали з різних причин. Аналогічні проблеми мають інші ЗМІ, що входять до медіа-холдингу ATR - дитячий кримськотатарський телеканал Lale, FM-радіостанції "Мейдан" і "Лідер", інтернет-видання "15 хвилин".