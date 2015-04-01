Президент доручив створити умови для роботи ATR на материковій Україні

16:36, 01 квітня 2015
Суспільство
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Президент Петро Порошенко доручив Міністерству інформаційної політики створити умови для роботи телеканалу ATR на материковій частині України.

Порошенко поручил перенести ATR на материковую Украину / Фото УНИАН

Про це глава держави повідомив в "Твіттері". "Доручив Міністерству інформаційної політики створити умови для роботи каналу ATR в Україні", - написав Петро Порошенко.

Читайте такожКримськотатарський канал ATR припинив мовлення

Як повідомляв УНІАН, кримськотатарський телеканал ATR 31 березня припинив мовлення. Канал кілька разів подавав документи для перереєстрації в "Роскомнагляд", але їх повертали з різних причин. Аналогічні проблеми мають інші ЗМІ, що входять до медіа-холдингу ATR - дитячий кримськотатарський телеканал Lale, FM-радіостанції "Мейдан" і "Лідер", інтернет-видання "15 хвилин".

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