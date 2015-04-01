У Сімферополі почався суд над студентами, що знімали відеоролик на підтримку ATR

Як повідомили студенти Крим. Реалії, їх затримала «поліція» у Воронцовському парку Сімферополя 30 березня.

«Нас викликали в суд, за те, що ми знімали відеоролик на підтримку телеканалу ATR. Студенти зібралися в парку Сімферополя, але коли почали знімати, з-за рогу нагрянув загін поліції. Молоді люди спочатку відійшли, але потім повернулися, вирішивши йти до кінця за свою ідею. Їх затримала поліція і відвезла у відділення, протримавши там більше трьох годин», – розповіла студентка Кримського інженерно-педагогічного університету Ельвіна.

«Нам не зачитали наші права, на нас чинили психологічний тиск», – заявила дівчина, назвавши те, що відбувається «блюзнірством над правами людини».

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Адвокат Джеміль Таміш клопотав про перенесення засідання, щоб краще ознайомитися зі справою. Однак суд йому в цьому відмовив. За його інформацією, всіх сімох студентів судитимуть окремо.

З 1 квітня телеканал ATR припинив мовлення. До кінця березня йому не вдалося зареєструватися як ЗМІ, згідно з російським законодавством.

Телекомпанія кілька разів подавала документи в «Роскомнагляд», але їх повертали назад з різних причин. Аналогічна ситуація з іншими ЗМІ, що входять в медіахолдинг ATR – дитячий кримськотатарський телеканал Lale, FM-радіостанції «Мейдан» і «Лідер», які припинили як аналогове, так і супутникове мовлення. Без російської реєстрації також залишилося інтернет-видання «15 хвилин», новинний сайт QHA.