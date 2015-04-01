До кримськотатарських ЗМІ застосовується політична цензура - ОБСЄ

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідна заява Міятович оприлюднена сьогодні.

Міятович нагадала, що в Криму був "нав'язаний для всіх ЗМІ термін реєстрації за російськими правилами - до 1 квітня".

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"Засоби масової інформації кримських татар отримали відмову в реєстрації із суб'єктивних причин. Це є ще одним доказом, що в Криму продовжується політична вибіркова цензура вільних та незалежних голосів", - сказала вона.

Міятович наголосила, що "особи, які належать до певних національних культур, на своїх територіях мають право на поширення, доступ та обмін інформацією, включаючи (здійснення цього) їхньою власною мовою".

"Події в Криму також чітко вказують на застосування Російською Федерацією надмірного запобіжного характеру реєстрації", - заявила вона.