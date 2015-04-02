"ЛНР" заявляє про прибуття до Луганська чергового "гумконвою" з Росії

Як говориться в повідомленні "ЛНР", сьогодні всього прибуло 44 автомобіля, 43 будуть розвантажені в Луганську, одна машина попрямувала до Стаханова.

"Більш як 120 автомобілів сьогодні везуть для жителів ДНР і ЛНР понад 1,4 тис тонн гуманітарної допомоги. Серед вантажів - продукти харчування і предмети першої необхідності, медикаменти та насіння для посівної кампанії, а також будматеріали", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО заявляють, що всі російські "гумконвої" є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

Президент України Петро Порошенко наприкінці січня назвав такі "конвої" "квазідопомогою". На його думку, вантажі, які "незаконно переправляє на Донбас агресор", складаються "з пального для танків і зброї для терористів".

Україна відзначає, що Росія введенням таких "гуманітарних конвоїв" з невідомими вантажами без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське та міжнародне законодавство.