Прикордонники заявляють про "небезпечний вантаж" у черговому "гумконвої" РФ

Про це повідомляє прес-служба державної прикрдонної служби України.

"Особливістю двадцять третього "гумконвою" є перевезення РФ небезпечного вантажу, а саме: гербіцидів (6 а/м) та вантажу негуманітарного характеру – піноутворювача (3 а/м), металоконструкцій (1 а/м)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, російська сторона вкотре в односторонньому порядку здійснила оформлення так званого "гуманітарного конвою", контроль українською міжвідомчою групою здійснювався лише шляхом візуального спостереження без виконання контрольних функцій.

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За даними прес-служби, 23-й так званий гумконвой перетнув кордон України у складі 124 автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО заявляють, що всі російські "гумконвої" є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

Президент України Петро Порошенко наприкінці січня назвав такі "конвої" "квазідопомогою". На його думку, вантажі, які "незаконно переправляє на Донбас агресор", складаються "з пального для танків і зброї для терористів".

Україна відзначає, що Росія введенням таких "гуманітарних конвоїв" з невідомими вантажами без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське та міжнародне законодавство.