Значна частина 16-го "гумконвою" РФ перевозила вантаж негуманітарного характеру - прикордонники

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.

У повідомленні зазначається, що 27 лютого російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення шістнадцятого, так званого «гуманітарного конвою».

«Оскільки переміщення «гумконвою» відбувалося із грубим порушенням норм міжнародного та національного законодавства і погоджених із Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей, контроль українською міжвідомчою групою здійснювався лише шляхом візуального спостереження без виконання контрольних функцій», - зазначають прикордонники.

Як сказано в повідомленні, «у період з 06:40 до 07:50 через пункти пропуску «Донецьк» (РФ) та «Матвеєв Курган» (РФ) на в’їзд в Україну прослідувало дві колони «гумконвою» у складі 170 автомобілів. Причому значна частина автомобілів перевозила вантаж негуманітарного характеру, а саме: 41 автомобіль – паливно-мастильні матеріали, 2 – літературу невстановленого змісту».

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Процедура оформлення вантажівок у пункті пропуску «Донецьк» активно висвітлювалася російськими телеканалами НТВ, Росія 24, Лайфньюз, зазначає ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє до зони бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому невідомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

15-й так званий «гумконвой» із Росії прибув на Донбас 20 лютого.

Раніше УНІАН також повідомляв про заяву бойовиків "ЛНР", що до Луганська прибув черговий 16-й так званий "гумконвой".