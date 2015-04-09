Екс-очільника СБУ Якименка підозрюють у фінансуванні тероризму

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

"Нами оформлено підозра колишньому голові СБУ Якименка у фінансуванні тероризму та надання матеріальної допомоги терористам, а саме зброї", - сказав Вовк і зазначив, що мова йде про постачання в травні минулого року сотень автоматів і тисяч гармат по Азовському морю. За його словами, така поставка була організована саме Якименко.

Читайте такожНаливайченко: Якименко особисто наказав знищити документи СБУ

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2014 року в ході спецоперації в Бердянському районі Запорізької області співробітники СБУ затримали зловмисників та вилучили 73 скриньки з озброєнням, доставлені морським шляхом з окупованої території Криму.

Правоохоронці вилучили одну з найбільших партій зброї: 24 гранатомета РПГ-22, 5 кулеметів РПК, три кулемета ПКМ, 88 автоматів АК-74, 920 гранат РГД-5, 25 200 патронів і різне спорядження.