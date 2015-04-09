Екс-очільника СБУ Якименка підозрюють у фінансуванні тероризму
Служба безпеки України оформила підозру екс-голові СБУ Олександру Якименку за фінансування тероризму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.
"Нами оформлено підозра колишньому голові СБУ Якименка у фінансуванні тероризму та надання матеріальної допомоги терористам, а саме зброї", - сказав Вовк і зазначив, що мова йде про постачання в травні минулого року сотень автоматів і тисяч гармат по Азовському морю. За його словами, така поставка була організована саме Якименко.
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Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2014 року в ході спецоперації в Бердянському районі Запорізької області співробітники СБУ затримали зловмисників та вилучили 73 скриньки з озброєнням, доставлені морським шляхом з окупованої території Криму.
Правоохоронці вилучили одну з найбільших партій зброї: 24 гранатомета РПГ-22, 5 кулеметів РПК, три кулемета ПКМ, 88 автоматів АК-74, 920 гранат РГД-5, 25 200 патронів і різне спорядження.