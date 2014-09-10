У Запорізькій області серед переселенців затримано 20 бойовиків
У Запорізькій області фільтраційними групами затримано 20 бойовиків, які проникли на територію області під виглядом переселенців.
Про це повідомляє pro.berdyansk.biz з посиланням на голову Бердянської РДА Юрія Погорілого.
За інформацією Погорілого, на території Бердянського району, а також міста Бердянська працюють так звані фільтраційні групи, які займаються контролем переселенців. Ці підрозділи були створені близько двох тижнів тому і складаються з військових, співробітників СБУ, правоохоронців.
Читайте такожДСНС: найскладніша ситуація з переселенцями в Донецькій області, найменше їх на ВолиніТакий підрозділ вже відпрацював Новопетрівку, село, де розмістилася найбільша кількість вихідців зі сходу.
"За результатами роботи цих груп в Бердянську і районі вже заарештовано близько 20 осіб. Це поранені бойовики, а також координатори терористів", - каже Погорілий.
Так, один з цих людей малював карту з позначками місця розташування блокпостів українських силовиків.