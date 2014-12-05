Екс-глави Міноборони та СБУ намагаються створити будівельний бізнес в Криму - Наливайченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час зустрічі керівництва СБУ в Києві з родинами загиблих на Майдані Незалежності, активістами, адвокатами заявив голова СБУ Валентин Наливайченко.

“Зараз в Севастополі Лебедєв та Якименко намагаються зайнятися будівельним бізнесом. Але і вони будуть все одно доставлені в український суд. Яким способом - ми знайдемо”, - сказав Наливайченко.

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Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня головний військовий прокурор - заступник генерального прокурора України Анатолій Матіос заявив, що військова прокуратура розпочала провадження щодо діяльності 8 колишніх міністрів оборони України, серед яких Лебедєв, на предмет розвалу Збройних сил країни.

29 вересня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що Якименко є підозрюваним №1 у кримінальному провадженні про розстріли людей на Майдані Незалежності у лютому 2014 року.