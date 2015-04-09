Нацрада з телерадіомовлення скасувала попередження телеканалу "Інтер" за новорічний ефір

Згідно з повідомленням прес-служби Нацради, регулятор підписав мирову угоду з телеканалом, оскільки "Інтер" зобов'язався уникати подібних ситуацій в майбутньому і ретельніше стежити за наповненням ефіру.

"Телеканал "Інтер" визнав свої прорахунки під час трансляції програми "Новорічний парад зірок 2015" і зобов'язався уникати подібних ситуацій у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожШокін доручив допитати Фірташа і Льовочкіна з приводу купівлі-продажу "Інтера" - Геращенко

За словами голови Нацради Юрія Артеменка, дане рішення регулятора є "своєрідним компромісом", але якщо надалі повториться подібна ситуація, то позиція регулятора "буде дуже жорсткою".

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 1 січня 2015 в ефірі телеканалу "Інтер" транслювався запис новорічної програми, в якій виступив, зокрема, депутат Держдуми Росії, співак Йосип Кобзон, оголошений в Україні персоною нон-грата. У цій же програмі звучали пісні у виконанні інших російських зірок, які демонструють яскраву антиукраїнську позицію і публічно висловлювалися на підтримку сепаратистів на сході України.

Новорічний концерт на "Інтері" викликав резонанс. Представники влади поставили вимогу розглянути питання про редакційну політику телеканалу на засіданні Нацради з телебачення і радіомовлення. Зокрема, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив про необхідність позбавлення ліцензії на мовлення каналу за "знущання над усією країною".

Раніше голова Нацради Юрій Артеменко зазначав, що позбавлення ліцензії є тривалою і формалізованою справою: каналу повинні двічі винести попередження, провести моніторинг і лише потім таке рішення може винести суд. Він заявляв, що така норма існує як запобіжний захід від перетворення Нацради на орган цензури. Водночас, за даними голови Нацради, швидко заборонити мовлення будь-якого телеканалу на території України може РНБО на підставі закону про санкції, якщо буде достатньо підстав для цього.