Стець спростував інформацію про призначення редактором в "Інтер" "прокремлівського" журналіста РФ

Про це він написав у Facebook.

«Мав розмову з керівництвом НіСа (інформаційна служба Інтера). Інформація про призначення випусковим редактором «Подробностей» або «Подробностей недели» російського журналіста Леоніда Муравйова не відповідає дійсності», - написав Стець.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що новим випускаючим «Подробностей» або «Подробностей недели» стане російський журналіст Леонід Муравйов. Журналіст, який раніше працював кореспондентом 5-го каналу (Санкт-Петербург) висвітлював події в так званих «ДНР» і «ЛНР» з точки зору російської пропаганди.