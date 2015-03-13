Стець спростував інформацію про призначення редактором в "Інтер" "прокремлівського" журналіста РФ
16:02, 13 березня 2015Політика
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Міністр інформаційної політики України Юрій Стець заявив, що інформацію про призначення Леоніда Муравйова випусковим редактором «Подробностей» не відповідає дійсності.
Інформація не відповідає дійсності, заявив Стець / УНІАН
Про це він написав у Facebook.
«Мав розмову з керівництвом НіСа (інформаційна служба Інтера). Інформація про призначення випусковим редактором «Подробностей» або «Подробностей недели» російського журналіста Леоніда Муравйова не відповідає дійсності», - написав Стець.
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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що новим випускаючим «Подробностей» або «Подробностей недели» стане російський журналіст Леонід Муравйов. Журналіст, який раніше працював кореспондентом 5-го каналу (Санкт-Петербург) висвітлював події в так званих «ДНР» і «ЛНР» з точки зору російської пропаганди.
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