У Костянтинівці затримали двох чоловіків, які били місцевих жителів під виглядом силовиків

Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Донецькій області.

"Двоє чоловіків 1987 та 1989 років народження вночі прийшли в сусіднє село і увірвалися в будинок, де проживає жінка зі своїм сином. Один із зловмисників був одягнений у камуфляж, а другий був у цивільному одязі з палицею в руках. Невідомі представилися працівниками силових структур України. Нападники завдали кілька ударів палицею господареві будинку, звинувативши його нібито в "сепаратизмі" і зажадали від його матері велику суму грошей. Перелякана господиня намагалася пояснити, що у неї таких грошей немає. Тоді ж силовики наполягли, щоб вона віддала все, що є. Бажаючи врятувати свого сина від подальшого побиття, жінка віддала останні 1000 гривень. Розбійники, забравши гроші, покинули будинок, а потерпілі відразу зателефонували в міліцію", - сказано в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, через кілька годин співробітники оперативного блоку затримали підозрюваних.

Відзначається, що велику роль при цьому відіграло своєчасне звернення постраждалих в органи внутрішніх справ.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмисникам - утримання під вартою. Затримані проверяються на причетнысть до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень на території Донецької області.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.