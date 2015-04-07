СБУ ліквідувала ряд сайтів, що пропагували сепаратизм і тероризм

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за словами радника Голови СБУ Маркіяна Лубківського, ці інформаційні ресурси були зареєстровані та функціонували за технічною підтримкою афілійованих українських товариств - «NIC.UA» та «Сервіс Онлайн».

Служба безпеки України на підставі судового рішення вилучила серверне обладнання, що використовувалось для забезпечення роботи цих сайтів.

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«Наразі тривають слідчі дії, але якщо дозволить слідство, ми незабаром надамо громадськості більш розширену інформацію щодо припинення нами діяльності інтернет-ресурсів та сайтів, які пропагували сепаратизм, тероризм, прославляли так звані «ДНР» і «ЛНР», поширювали московську пропаганду», – заявив Лубківський.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня представники СБУ провели обшук і вилучили сервери крупного доменного реєстратора NIC.UA з дата-центру.

Вилучення проводилося за рішенням суду, проте ні керівництву дата-центрів, ні представникам компанії його не показували.

Згідно з текстом ухвали Печерського суду, обшук і вилучення проводилися в рамках розслідування кримінальної справи за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу. У Департамент контррозвідувального захисту в сфері IT СБУ надійшов лист про інтернет-ресурси, які містять заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України.