СБУ затримала 10 диверсантів, які готували нові вибухи на день звільнення Одеси (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

За його словами, диверсанти планували начинити саморобні вибухові пристрої цвяхами, нарізаним залізним дротом, гайками, стрічками із наклеєними металевими осколками, щоб збільшити кількість постраждалих.

Зокрема, внаслідок масштабної спецоперації, як зазначив Лубківський, співробітники СБУ затримали в Одесі 10 диверсантів, провели 20 обшуків, під час яких вилучено докази того, що діяльність злочинної групи координувалася представниками російських спецслужб.

Читайте такожВ Одесі затримали 10 диверсантів, які готували провокацію

За словами Лубківського, терористи діяли під прикриттям громадської організації, яка цинічно використовувала трагедію 2 травня минулого року в Одесі для підбурювання громадян та розхитування ситуації.

«При обшуках у зловмисників вилучено калькуляцію узгоджених з російськими кураторами провокацій, мітингів та флешмобів, фінансування яких забезпечували спецслужби РФ», - зазначив радник голови СБУ.

Також встановлено, що затримана група отримувала завдання безпосередньо через створений ФСБ РФ координаційний центр, який очолює громадянка України на прізвисько “Гюрза”. Відомо, що ця особа причетна до організації низки терактів в Одесі, після вчинення яких втекла до Москви по допомогу російських спецслужб.

За її рекомендаціями диверсійна група розподілялася на так званих «політтехнологів» та «силовий блок». У перших співробітники СБУ вилучили під час обшуків списки членів організації, плани заходів, електронні носії інформації з антиукраїнськими матеріалами, сепаратистську символіку та проросійські агітки.

Бойовиків групи очолював колишній співробітник одеського спецпідрозділу “Беркут” на прізвисько “Кубинець”. У нього вилучено деталі саморобних вибухових пристроїв, 5 літрів хімічної речовини для виготовлення вибухівки, пістолети, холодну зброю, пляшки із запальною сумішшю, бронежилети, російські прапори та георгіївські стрічки.

Читайте такожСуд заарештував трьох підозрюваних в організації вибуху біля Запорізької ОДА

Як зазначив Лубківський, наразі тривають заходи із затримання усіх членів терористичної організації, а також перевіряється їхня причетність до інших диверсійних злочинів, скоєних в Одесі, у тому числі до заворушень, які відбулись у місті 2 травня минулого року.

Раніше в СБУ повідомили, що Азаров, Царьов та Олійник фінансують акції з дестабілізації ситуації в Україні.