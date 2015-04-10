Близько 1,5 тисячі міліціонерів будуть стежити за порядком у Харкові на Великдень

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив журналістам начальник Харківського міського управління міліції Андрій Крищенко.

"Практично вся харківська міліція буде нести службу. Близько 1,5 тис. міліціонерів у цей день будуть нести службу", - сказав він.

За словами Крищенка, у вихідні дні в Харкові будуть додатково організовані 30 мобільних груп із залученням сил Нацгвардії, спеціальних батальйонів міліції, наряди патрульної служби наближені до місць проведення заходів.

Говорячи про заходи безпеки під час марафону, начальник управління наголосив, що правоохоронці обстежать маршрут, за яким бігтимуть атлети, особлива увага буде приділена місцям, де маршрут проходить уздовж лісосмуги.

Він зазначив, що на цей час інформації про можливі теракти під час марафону не надходило, а правоохоронці не висловлювали рекомендацій відмінити чи перенести захід.

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"Не було рекомендацій. Це подія міжнародного масштабу, завчасно погоджена. Взяти й відмінити – таких рекомендацій не було. Будемо посилювати заходи безпеки", - сказав Крищенко.

Начальник Харківського міськуправління міліції додав, що на Великдень правоохоронці перебуватимуть біля кожної культової споруди в Харкові. За його словами, на території міста розташовані 46 храмів та 19 цвинтарів, які будуть попередньо оглянуті та досліджені на предмет наявності вибухонебезпечних речовин.

"Детальні плани розроблені по кожному місцю, де будуть проводитися масові заходи. Особовий склад підрозділів міськуправління переведений на посилений режим несення служби. Проведені інструктажі з усіма співробітниками, всі знають, хто й що буде робити", - сказав він.

Крищенко наголосив, що міліція провела зустрічі з керівниками громадських організацій. "З ними досягнуто порозуміння", - запевнив він та висловив сподівання, що свята в Харкові пройдуть із "належним рівнем забезпечення громадського порядку".

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня в центрі Харкова пройде ІІ міжнародний марафон.