Харківська влада обіцяє за кілька днів відремонтувати пошкоджену вибухом стелу

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради із посиланням на заступника мера Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, стела буде відновлена в колишньому вигляді.

"Сьогодні Благовіщення, і дуже символічно, що ця стела встояла. Це дуже добрий знак, який символізує те, що Харків був, є і буде українським містом, і ми нікому не дозволимо розхитати тут ситуацію. До суботи флагшток буде відновлений, обкладений гранітом, і під час марафону всі його учасники побачать стелу в тому вигляді, у якому вона була до сьогоднішнього дня", - сказав Терехов.

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Він додав, що на місці теракту не встановлено камер спостереження, які б дозволили зафіксувати виконавців теракту.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові сьогодні, 7 квітня, близько 3:40 невідомі підірвали стелу з Державним прапором України на проспекті Правди. Внаслідок підриву пошкоджено частину стели, а також, за попередньою інформацією, розбиті вікна у прилеглому до проспекту Правди корпусі Медичного університету. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Дану подію кваліфіковано як терористичний акт. Робітники демонтували стелу, що була пошкоджена вибухом.

Також повыдомлялося, що СБУ затримала росіянку, підозрювану у підриві стели у Харкові.

10-11 квітня в центрі Харкова пройде II Міжнародний марафон, для участі в якому зареєструвалися понад 6 тис. учасників.