Черговий "гумконвой" РФ з так званою допомогою для Донбасу виїхав з Підмосков'я

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Національний центр управління у кризових ситуаціях (НЦУКС) МНС.

"06:00 мск вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою для жителів Донецької і Луганської областей вийшли з Ногінського рятувального центру МНС в Ростовську область", - сказав співрозмовник агентства.

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Наголошується, що це тільки частина машин, які увійдуть до складу чергової колони, вона буде формуватися в Донському рятувальному центрі в Ростовській області.

"Тут до машин з Ногінська приєднаються автомобілі з інших регіонів. Після того, як колона буде сформована, вона відправиться на Донбас", - повідомили в НЦУКС.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому невідомо, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО заявляють, що всі російські "гумконвої" є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

23-й так званий "гумконвой" з Росії у складі 124 автомобілів прибув 2 квітня на тимчасово окуповану територію сходу України через російські пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".

Шість вантажівок перевозили небезпечні гербіциди. Також у колоні були автомобілі з вантажем негуманітарного характеру: три машини - з піноутворювачем і одна - з металоконструкціями.

У МЗС України зазначають, що незважаючи на неодноразові протести української сторони, Росія продовжує практику вторгнення в Україну "контрабандних конвоїв", грубо порушуючи при цьому міжнародне право і українські закони.