Росія планує 16 квітня відправити на Донбас черговий "гумконвой"

Очільник МНС РФ Володимир Пучков заявив про відправку 16 квітня чергового «гуманітарного конвою» на окупований Донбас.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на селекторній нараді у Москві.

«16 квітня ми відправляємо чергову колону з гуманітарним вантажем. Необхідно уточнити склад вантажу за потреби, щоб максимально швидко завершити в постраждалих регіонах відновлювальні роботи. Енергетика, водопостачання, всі соціальні інститути мають працювати», - сказав Пучков.

За його словами, необхідно організувати взаємодію з «колегами» на території України, а також Червоного хреста, ОБСЄ та інших служб.

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Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому невідомо, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

23-й так званий «гумконвой» з Росії у складі 124 автомобілів прибув 2 квітня на тимчасово окуповану територію сходу України через російські пункти пропуску «Донецьк» і «Матвєєв Курган».

Шість вантажівок перевозили небезпечні гербіциди. Також у колоні були автомобілі з вантажем негуманітарного характеру: три машини - з піноутворювачем і одна - з металоконструкціями.

У МЗС України зазначають, що незважаючи на неодноразові протести української сторони, Росія продовжує практику вторгнення в Україну «контрабандних конвоїв», грубо порушуючи при цьому міжнародне право і українські закони.