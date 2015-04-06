Росія планує 16 квітня відправити на Донбас черговий "гумконвой"
Про це повідомив глава МНС РФ.
Очільник МНС РФ Володимир Пучков заявив про відправку 16 квітня чергового «гуманітарного конвою» на окупований Донбас.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на селекторній нараді у Москві.
«16 квітня ми відправляємо чергову колону з гуманітарним вантажем. Необхідно уточнити склад вантажу за потреби, щоб максимально швидко завершити в постраждалих регіонах відновлювальні роботи. Енергетика, водопостачання, всі соціальні інститути мають працювати», - сказав Пучков.
За його словами, необхідно організувати взаємодію з «колегами» на території України, а також Червоного хреста, ОБСЄ та інших служб.
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Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому невідомо, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.
У РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.
23-й так званий «гумконвой» з Росії у складі 124 автомобілів прибув 2 квітня на тимчасово окуповану територію сходу України через російські пункти пропуску «Донецьк» і «Матвєєв Курган».
Шість вантажівок перевозили небезпечні гербіциди. Також у колоні були автомобілі з вантажем негуманітарного характеру: три машини - з піноутворювачем і одна - з металоконструкціями.
У МЗС України зазначають, що незважаючи на неодноразові протести української сторони, Росія продовжує практику вторгнення в Україну «контрабандних конвоїв», грубо порушуючи при цьому міжнародне право і українські закони.