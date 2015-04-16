На Луганщині затримали 9 місцевих жителів, які скоїли тяжкі злочини під виглядом військових

Як сказано в повідомленні прес-служби прокуратури Луганської області, встановлено, що у жовтні 2014 року раніше неодноразово судимий житель Лисичанська Луганської області з метою незаконного збагачення організував озброєну банду.

Упродовж листопада 2014 року учасниками банди під виглядом військовослужбовців добровольчого батальйону із застосуванням автоматичної вогнепальної зброї скоєно два розбійних напади на жителів Луганської області, викрадення і незаконне позбавлення волі шести осіб, вбивство трьох людей, незаконне заволодіння трьома транспортними засобами та інші злочини.

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Членам угруповання повідомлено про підозру. Щодо восьми підозрюваних судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, одному підозрюваному - домашній арешт.

Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою у скоєнні учасниками організованої злочинної групи кримінальних злочинів за ст.257 (бандитизм), ч.2, 4 ст.187 (розбій), ч.2, 3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч.3 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.3 ст.357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем або їх пошкодження), ч.3 ст.28 ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), пп. 1, 3, 4, 12, 13 ч.2 ст.115 (умисне вбивство), ч.2 ст.189 (вимагання), ч.3 ст.262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних матеріалів), ч.2 ст.342 (опір представникові влади) КК України.