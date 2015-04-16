Порошенко вимагає швидкого і прозорого розслідування вбивств Калашникова і Бузини

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час зустрічі з виконувачем обов’язки міністра внутрішніх справ Василем Паскалем, який доповів президентові про обставини убивств Калашникова та Бузини.

Порошенко наголосив на важливості швидкого та прозорого розслідування цих убивств. "Очевидно, що ці злочини – події одного ряду. Їхня природа і політичний сенс зрозумілі – це свідома провокація, яка ллє воду на млин наших ворогів. Вона спрямована на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні, на дискредитацію політичного вибору українського народу", – заявив глава держави.

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Порошенко зазначив, що розкриття цих резонансних злочинів – це справа честі для правоохоронних органів.

"Я вимагаю від правоохоронних органів у найкоротший термін знайти виконавців та назвати організаторів останніх убивств. З огляду на резонансність вчинених злочинів, правоохоронні органи мають регулярно звітувати перед суспільством про хід та результати слідчих дій", – наголосив президент України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві невідомі вбили журналіста Бузину. Вбивство було скоєно близько 13.20 на вулиці Дегтярівська біля будинку, де проживав журналіст. За показаннями свідків, двоє невідомих їхали в автомобілі, і один з них вистрелив у Бузину.

Калашникова було вбито вчора, 15 квітня, біля своєї квартири в Києві.